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Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Olaf ScholzFotoğraf: Markus Schreiber/AP/picture alliance
EkonomiAlmanya

Scholz: Ekonomi daha da küreselleşmeli

51 dakika önce

Almanya Başbakanı Scholz, enerji ve tedarik krizi gibi küresel sorunların çözümünün büyüme ve teknolojik ilerlemeyle mümkün olduğunu belirtti, ekonominin daha da küreselleşmesi gerektiğini vurguladı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünyadaki enerji krizi ve tedarik zincirindeki sıkıntılara dikkat çekerek, ekonominin daha da küreselleşmesinden yana olduğunu söyledi.

Almanya'da siyasetçiler ve iş dünyasından üst düzey temsilcileri buluşturan ve 150. kez düzenlenen Baden-Baden Girişimcilik Konferansı'nda konuşan Scholz, küreselleşmenin tersine çevrilmesinden yana olmadığını ifade etti.

Scholz, "Tüm dünyada yıllardır refah ve ilerlemeyi mümkün kılan şeylerden vazgeçip, birdenbire sadece kendimize odaklanmanın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

 Dünyanın her zamankinden daha fazla çok kutuplu hale geldiğini vurgulayan Scholz, dikkatlerin Asya'ya ek olarak, birçok ülkenin etkisini artırdığı Afrika veya Güney Amerika'ya da yöneltilmesi gerektiğini vurguladı.

"Mutlaka birlikte çalışan bir dünyaya ulaşmak istiyoruz" diyen Scholz, Avrupa Birliği'nin de (AB) bu bağlamda söz sahibi olma umudunu desteklediğini belirtti.

"Sorunların çözümü büyümede"

Scholz ayırca küresel sorunların çözümünün bir şeylerden feragat etmekle değil, ekonomik büyüme ve teknolojik ilerleme ile mümkün olduğunu vurguladı. Asya ve Afrika ülkelerini de buna teşvik edeceklerini belirten Scholz, bu bölgelere iklime ve biyo çeşitliliğe zarar vermeyen teknolojiler sunulabileceğini kaydetti.

Scholz, hükümetinin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için aldığı tedbirleri büyük başarı olarak niteledi. Diğer yandan tüm sorunların da henüz çözülmediğini, özellikle enerji fiyatlarındaki aşırı artıştan kaynaklanan sorunların devam ettiğini belirten Scholz, "muhtemelen atlatacağız" dedi

 

dpa / GY, ET

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