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Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Olaf ScholzFotoğraf: Frank Ossenbrink/IMAGO
PolitikaAlmanya

Scholz bir yıllık başbakanlık döneminden memnun

2 saat önce

Almanya Başbakanlığı makamında birinci yılını dolduran Olaf Scholz, hükümetin bu bir yıllık süredeki performansından memnun olduğunu ifade etti.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kendi liderliğinde kurulan koalisyon hükümetinin bir yıllık görev süresi hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu. Bu bir yıla damga vuran başlıca konunun, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaş" olduğunu dile getiren Scholz, "Toplumumuzun birlikteliği açısından önemli olan ödevlerimizi de bu arada ihmal etmedik" dedi.

Başbakan Scholz yayınladığı video mesajında, halkın rahatlatılması için hazırlanan ekonomik paketlerin çapının neredeyse 100 milyar euroya ulaştığını belirterek, "200 milyar euroyu da, bu yıl, gelecek yıl ve ondan sonraki yıl elektrik, gaz ve uzaktan ısıtma fiyatlarının ödenemeyecek boyutlara fırlamaması için harekete geçirdik" ifadelerini kullandı.

Partisi SPD (Sosyal Demokrat Parti), Yeşiller ve FDP'den (Hür Demokrat Parti) oluşan koalisyon hükümetinin hedefinin, Alman ekonomisinin "sağlam kalması ve halkla birlikte ülkenin bu kriz döneminden birlikte çıkması" olduğunu dile getiren Olaf Scholz, geçen bir yıl içinde aldıkları önemli kararları da hatırlattı.

Bu bağlamda, Alman ordusu için 100 milyar euro ek fon ayrılması, asgari ücretin saatte en az 12 euroya çıkarılması, çocuk parası, kira yardımı ve çocuk ek ücreti gibi halka destek kalemlerindeki artışlardan söz eden Başbakan Scholz, yenilenebilir enerji ağının genişletilmesinin ve likit gaz (lpg) terminalleri yapımının hükümetinin hayata geçirdiği önemli yatırımlar olduğunu vurguladı.

 

AFP / ET,EC

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