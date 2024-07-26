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Scholz: Almanya'nın sınırlarındaki sıkı kontroller sürecek

26 Temmuz 2024

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sıkı sınır kontrollerini gelecekte de sürdürmeyi planladıklarını açıkladı. Scholz, "Düzensiz göçmen sayısı düşmek zorunda" dedi.

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EURO 2024 sırasında Almanya-Belçika sınırında kontrolden geçirilen bir araç
EURO 2024 sırasında Almanya-Belçika sınırında kontrolden geçirilen bir araçFotoğraf: Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, düzensiz göçü azaltmak için sıkı sınır kontrollerini gelecekte de sürdürmek istediklerini duyurdu.

Scholz, Saarbrücker Zeitung gazetesinde bugün yayımlanan söyleşide "Genel olarak Almanya'nın sınırlarını sıkı şekilde kontrol etmeyi sürdürme niyetindeyiz" açıklamasında bulundu.

Ülkeye düzensiz olarak giren ve geçerli sebebi olmaksızın iltica başvurusunda bulunan kişilerin sayısının azalması gerektiğini vurgulayan Almanya Başbakanı, "Daha önce de duyurduğum gibi, düzensiz göçü sınırlandırmak istiyoruz. Sayılar düşmek zorunda" diye konuştu.

Almanya'ya yönelik iş gücü göçünün gerekli olduğunu ve bu nedenle arzulanan bir durum olduğunu ifade eden Scholz, "Ancak düzensiz şekilde bize gelen çok insan var. (Ülkelerindeki) zulümden korunmak istediklerini söylüyorlar. Ama iltica için sebep sunamıyorlar ve sonra da reddediliyorlar" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf ScholzFotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Almanya'nın hangi sınırlarında kontrol var?

Düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir süredir Almanya'nın Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında da kontroller uygulanıyor. İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarındaki kontroller 15 Aralık'a, Avusturya sınırındaki kontroller ise 11 Kasım'a dek devam edecek.

Almanya'nın geçen haftaya kadar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) nedeniyle tüm sınırlarında geçici olarak kontroller gerçekleştiriliyordu. Ancak Almanya'daki bu turnuvanın bitmesinin ardından söz konusu uygulama son bulmuştu.

Almanya'nın Paris'teki Olimpiyat Oyunları boyunca Fransa sınırında gerçekleştirilecek olan sınır kontrolleriyse 30 Eylül'e kadar sürdürülecek.

DW,dpa,AFP/CÖ,TY

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