Scholz: Almanya'da nükleer enerji bitmiştir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti’nin (FDP), kapatılan nükleer santrallerde söküm işlemlerinin durdurulması talebini geri çevirdi. Deutschlandfunk radyosunun "Haftanın Röportajı" programında konuşan Scholz, nükleer enerjinin terk edilmesinin yasalara göre uygulandığını vurguladı.

FDP Federal Meclis Grubu, Cuma günü yaptığı çalışma toplantısında hâlâ faaliyetlerini sürdürebilecek durumda olan üç nükleer santralde söküm işlemlerinden ilk etapta vazgeçilmesini talep etmişti.

Talebi kararlılıkla geri çeviren Başbakan Scholz, "Nükleer enerji bitmiştir. Almanya’da artık kullanılmayacak" diye konuştu. Nükleer enerji kullanımının sona ermesiyle, santrallerin kapatılması işlemine başlandığını belirten Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan, FDP'ye atıfta bulunarak bu konuda ısrarcı olunmaması gerektiği mesajını verdi. Scholz, yeni nükleer santral inşa etmek isteyenlerin de 15 yıla ve santral başına 15-20 milyar euro kaynağa ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Scholz, Almanya'nın yenilenebilir enerjiye yöneldiğini ve rüzgar ile güneş enerjisi, hidroelektrik ve biyokütle yoluyla 2030'a kadar ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 80'ini karşılamayı hedeflediklerini, ilerleyen yıllarda ise enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiyle gidermeyi amaçladıklarını söyledi. Başbakan, "Şu anda izlediğimiz yol da budur" diye konuştu.

Almanya'daki son üç nükleer santral olan, Aşağı Saksonya eyaletindeki Emsland, Bavyera eyaletindeki Isar 2 ve Baden-Württemberg eyaletindeki Neckarwestheim 2 Nisan ayı ortasında faaliyetlerine son vermişti.

Ekonomiyi rahatlatmaya yönelik önlemleri içeren yasa tasarısı, Çarşamba günü kabineden geçmişti. Fotoğraf: Ben Kriemann/PIC ONE/picture alliance

"Borcun normalleştirilmesi doğru bir tutum değil"

Başbakan, koalisyon hükümetinin ortakları arasındaki görüş farklılıklarına rağmen bir uyumun yakalanacağına dair iyimser olduğu mesajı verdi. Scholz diğer yandan hükümetin ekonomiyi rahatlatmaya yönelik olarak attığı son adımları savundu. Yeni vergi düzenlemelerine işaret eden Scholz, amacın "kimilerinin daha az vergi vermesini sağlamak değil; yatırım kabiliyetini artırmak" olduğunun altını çizdi.

Kabinenin Çarşamba günü kabul ettiği yeni yasa tasarısı ekonomide yaklaşık 7 milyar euroluk bir rahatlama öngörüyor.

AFP/SÖ,JD

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