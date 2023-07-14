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Scholz: AB ile Türkiye arasında yakınlaşmadan ümitliyim

21 dakika önce

Almanya Başbakanı Scholz, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ümitli olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Scholz
Almanya Başbakanı ScholzFotoğraf: Michael Kappeler/dpa

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başkent Berlin'de geleneksel olarak yaz tatili öncesinde düzenlenen basın konferansında 90 dakika boyunca gündemdeki çeşitli konularda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Scholz toplantıda önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında bir yakınlaşma olmasından ümitli olduğunu söyledi. Scholz "AB ile Türkiye ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi yönde gelişmesi için" çaba göstereceğini belirtti.

Haziran ayındaki AB zirvesi öncesinde AB Komisyonu'nun Türkiye ile ilişkilerin durumuyla ilgili kapsamlı bir bir rapor sunmasını istediğini hatırlatan Scholz, bu önerinin "AB ile Türkiye arasında yeni, daha iyi ve daha da iyileştirilmiş ilişkiler için yeni bir başlangıç yapma" umuduyla bağlantılı olduğunu söyledi. Bu girişimin "AB'nin buna bir ilgi duyduğuna dair bir işaret" olarak algılandığını belirten Scholz "Dileğim bunu da başarabilmemizdir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın teklifini reddetmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Litvanya'daki NATO Liderler Zirvesine katılmadan önce Ankara'da yaptığı açıklamada "Gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" çıkışını yapmıştı.

Scholz zirvede bu öneriyi reddetmiş ve İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin birbiriyle bağlantısı olmadığını belirtmişti.

AFP / EC, BK

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