Scholz: 40 yaralının durumu endişe verici

Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarına düzenlenen saldırıda can kaybı artıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la birlikte olay yerine giden Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff, saldırıda ölenlerin sayısının beşe yükseldiğini, yaralı sayısınında 200'den fazla olduğunu açıkladı. Başbakan Scholz, yaralananlardan yaklaşık 40'ının durumunun "endişe verici derece ağır olduğunu" kaydetti.

Saldırıyı "korkunç bir eylem" olarak nitelendiren Scholz, kent sakinlerine, kurbanlara ve yakınlarına tüm ülkenin kendileriyle dayanışma içinde olduğunu iletti. Olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin çalışmalarından övgüyle bahseden Başbakan, saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunarak soruşturmanın kesin bir "hassasiyet ve doğrulukla" yapılmasının önemini vurguladı. Scholz, "Araştırılmayan bir şey kalmamalı" diye konuştu.

Başbakan, şiddet eylemleri nedeniyle toplumda yaşanabilecek kutuplaşmalara karşı da uyarıda bulundu. "Ülke olarak bir arada kalmamız, birbirimize kenetlenmemiz, iyi geçinmemiz ve nefretin bir arada yaşama kültürümüzü tanımlamaması önemlidir" ifadesini kullanan Olaf Scholz, "Nefret tohumları ekmek isteyenlerin yaptıklarının yanlarına kâr kalmasına izin verilmemesi gerektiğini" vurguladı.

Haseloff'tan güvenlik vurgusu

Saksonya-Anhalt Başbakanı Haseloff ise hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına atıfla, "Hiçbirimizin tahayyül bile edemeyeceği boyutlarda" ifadelerini kullandı. Ağır yaralıların bir an önce iyileşmelerini dilediğini belirten eyalet başbakanı, şehrin ve eyaletin daha fazla kurban vermemesini umduğunu belirterek "Çünkü bu ancak güçlükle taşıyabildiğimiz bir yük" dedi.

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) politikacı, bu yas tutma gününde yeri ve zamanı olmasa da güvenlik meselesinin gelecekte daha da açık biçimde ele alınması gerektiğini vurguladı. Haseloff vatandaşlara, ülkenin Noel pazarlarının güvenli olduğu hissinin yanı sıra, özgür demokratik temel düzende hayatlarını istedikleri gibi yaşayabilecekleri hissinin de verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Cuma akşamı saat 19:00 sularında Magdeburg'daki bir Noel pazarına bir aracın dalması sonucu biri çocuk beş kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Zanlının 50 yaşındaki Suudi Arabistan doğumlu bir psikiyatrist olduğu, sosyal medya hesabından İslam karşıtı ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) yanlısı paylaşımlar yaptığı belirtilmişti. Saldırının arkasındaki neden ise henüz bilinmiyor.

AFP / SÖ,ET

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