Schengen vizesi almak neden zorlaştı?

ToplumTürkiyeSchengen vizesi almak neden zorlaştı?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoToplumTürkiye3 saat önce3 saat önceTürkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyenlerin sayısında son aylarda artış kaydedilliyor ancak Schengen vizesi için Türkiye'den yapılan başvuru sayısının ve ret oranlarının son yıllarda arttığı gözlemleniyor. Peki bunun nedeni ne? https://www.dw.com/tr/schengen-vizesi-almak-neden-zorla%C5%9Ft%C4%B1/video-62872145Reklam