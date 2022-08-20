Schengen vizesi almak neden zorlaştı?

3 saat önce 3 saat önce

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyenlerin sayısında son aylarda artış kaydedilliyor ancak Schengen vizesi için Türkiye'den yapılan başvuru sayısının ve ret oranlarının son yıllarda arttığı gözlemleniyor. Peki bunun nedeni ne?