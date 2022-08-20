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Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
ToplumTürkiye

Schengen vizesi almak neden zorlaştı?

3 saat önce

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyenlerin sayısında son aylarda artış kaydedilliyor ancak Schengen vizesi için Türkiye'den yapılan başvuru sayısının ve ret oranlarının son yıllarda arttığı gözlemleniyor. Peki bunun nedeni ne?

https://www.dw.com/tr/schengen-vizesi-almak-neden-zorla%C5%9Ft%C4%B1/video-62872145
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