 Schäuble: İnsanlar yine de koronadan ölmeye devam edecek | ALMANYA | DW | 26.04.2020

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ALMANYA

Schäuble: İnsanlar yine de koronadan ölmeye devam edecek

Almanza Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, koronavirüs krizinde insan hayatının korunmasının her şeyin önünde tutulması konusunda uyardı.

Wolfgang Schäuble

Wolfgang Schäuble

Koronavirüs krizinin temel hak ve özgürlüklere getirdiği kısıtlamalara dikkat çeken Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, insan hayatının korunmasının her şeyin önünde tutulması konusunda uyardı. Schäuble Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, anayasada her şeyin üzerinde bir değer varsa, onun insanlık onuru olduğunu söyledi.

"İnsan hayatının korunması için her şeyden vazgeçildiğini duyduğum zaman şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum: Bu kesinlikle doğru değil" diyen Schäuble, anayasanın dayanak noktası olan insanlık onuru "öleceğimiz gerçeğini değiştirmiyor" diye konuştu.

Devletin mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunmak zorunda olduğunu ifade eden Schäuble, "Ancak insanlar yine de koronadan da ölmeye devam edecek" dedi.

"Süre uzadıkça durumun daha da zorlaşıyor"

Meclis Başkanı Schäuble, vatandaşların moralinin giderek bozulduğuna dikkat çekerek, süre uzadıkça durumun daha da zorlaştığını belirtti.

Salgınla ilgili tedbirlere yönelik kararların virologlara bırakılmasını da eleştiren Schäuble, "ekonomik, sosyal, psikolojik ve diğer etkilerin de tartılması gerektiğine" dikkat çekti ve iki yıl boyunca her şeyin durdurulmasının korkunç sonuçları olacağını söyledi.

Milyarlık kurtarma planları ve 156 milyar euroluk yeni borçlanmaya dikkat çeken Meclis Başkanı Schäuble, "Devlet uzun vadede iş hacmini karşılamayı sürdüremez" diye konuştu.

Koronavirüs tedbiri protestoları

Emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre Berlin'de cumartesi günü farklı semtlerde yüzlerce kişi izinsiz protesto gösterisi düzenlemeye çalıştı. Koronavirüsün yayılmasını hızlandıracağı gerekçesiyle protesto gösterisi başvurularının çok büyük bölümü kabul edilmiyor. 

Protestoculardan 105'inin kimlik bilgileri alınırken, üç kişi kısa süreli olarak göz altına alındı. Aralarında Görlitz, Chemnitz, Dresden, Greifswald ve Bremerhaven'ın da bulunduğu pek çok kentte de koronavirüs tedbirlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi veya izinsiz protesto girişmeleri gerçekleşti.

Almanya’da eyalet başbakanları önümüzdeki perşembe koronavirüs konusunda atılacak adımlara karar vermek için Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yeniden fikir alışverişinde bulunacak. 

AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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