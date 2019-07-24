Savunma Bakanlığı danışmanlara 155 milyon euro harcadı

Danışmanlık harcamaları nedeniyle eleştirilerin odağında olan Alman Savunma Bakanlığı’nın bu yılın ilk altı ayında danışmanlık ve dışarıdan destek hizmetleri için 155 milyon euro harcadığı ortaya çıktı. Sol Parti milletvekili Matthias Höhn’ün geçen ay verdiği soru önergesine Savunma Bakanlığı dışında tüm bakanlıklar yanıt vermiş, bu 13 bakanlığın danışmanlık hizmetleri için harcadığı toplam miktarın 178 milyon euro tutarında olduğu bildirilmişti.

Höhn'ün soru önergesine şimdi yanıt veren Savunma Bakanlığı, bakanlık, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların dış hizmetlere 155 milyon euro harcadığını açıkladı. Bakanlığın parlamento nezdindeki müsteşarı Thomas Silberhorn, harcamaların yüksek olmasının büyük ölçüde dijitalleşme sürecinin getirdiği zorluklardan kaynaklandığını açıkladı. Silberhorn, sadece orduya enformasyon teknolojileri hizmeti veren BWI şirketine 109 milyon euro düştüğünü kaydetti.

Maliye Bakanlığı da dış destek ve danışmanlık hizmetlerinin tanımının bakanlıktan bakanlığa farklılıklar gösterdiğini, bu nedenle bakanlıklar üstü bir karşılaştırma yapılamayacağını kaydetti.

Meclis araştırması

Savunma Bakanlığı’nın danışmanlık harcamaları bir yıldır Federal Meclis'teki araştırma komisyonunun incelemesi altında. Bakanlığa yönelik adam kayırma, ihalede usulsüzlük gibi suçlamalar araştırılıyor. Bu araştırma kapsamında, AB Komisyonu Başkanlığı görevine seçilen eski savunma bakanı Ursula von der Leyen’in de ifadesinin alınması bekleniyor. Sayıştay, pek çok ihalenin kısmen rekabete imkan tanımadan elden verildiği suçlamasında bulunmuş, ayrıca bakanlık çalışanlarının iş verilen danışmanlarla yakın ilişkilere sahip olduğuna dair işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Söz konusu suçlamaların 2015-2016 yılları arasında yaklaşık 200 milyon euro hacmindeki sözleşmeleri kapsadığı belirtiliyor.

Muhalefetten tepki

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Höhn, Savunma Bakanlığı'nın harcamalarını "skandal" diye nitelendirerek “Bayan von der Leyen Alman ordusunu dışarıdan çalışan danışmanların cennetine çevirdi. Şimdi soru, yerine gelen Annegret Kramp-Karrenbauer’in hazine avcılarını evlerine gönderip göndermeyeceği" şeklinde konuştu.

Yeşiller partisinin savunma politikaları sözcüsü Tobias Lindner, danışmanlık hizmetlerinin istisnai durumlarda yararlı olabileceğini, ancak Savunma Bakanlığı'nda ipin ucunun kaçtığını söyledi.

Hür Demokrat Parti’nin savunma politikaları sözcüsü Marie-Agnes Strack-Zimmermann da, aylardır süren meclis araştırmasına rağmen harcamaların aynı şekilde devam ediyor göründüğünü ve bunun kendisini şaşırttığını belirterek bakanlıktaki yapının hızlı bir şekilde tümden değiştirilebileceğine kuşkuyla baktığını söyledi.

dpa/BK,AÜ

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