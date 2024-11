Savunma Bakanlığı bütçesinde "teğmenler" protestosu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının bütçesinde Suriye ile Irak'taki son durum ve terörle mücadeleye dair son durumu aktarırken komisyon görüşmelerinde muhalefetin "teğmenler" protestosu ile karşı karşıya kaldı.

Milli Savunma Bakanlığının 2025 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde sunum yapan Bakan Güler terörle mücadele, Ege ve Kıbrıs ile ilgili son gelişmelere dair bilgi verdi.

Görüşmelerin başında CHP milletvekilleri mezuniyet töreni bitiminde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde yemin ettikleri için disiplinsizlikle suçlanarak ordudan ihraç edilmeleri gündemde olan teğmenler ve komutanları ile ilgili protesto düzenledi. CHP'li vekiller Güler'e "Fesli Kadir'in değil Atatürk'ün askerlerinin yanındayız. O gençlere sahip çıkılacak" diye seslendi.

Güler, kendisine teğmenler ve komutanlarıyla ilgili ihraç talebinden vazgeçilmesi çağrısında bulunan CHP'li vekillere karşılık olarak "Sizlere detaylarını anlatacağım, mesele Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeleri değil" yanıtını verdi. Ancak yaptığı 35 dakikalık sunumda bu konuda hiç konuşmaması salondaki tansiyonu yeniden yükseltti.

Geçen Ağustos ayında Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde tartışmaya yol açan kılıçlı yemin töreni Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

CHP'li vekiller teğmenler ile ilgili açıklama yapılmamasına tepki gösterince komisyon salonunda vekiller arasında karşılıklı bağrışmalar yaşandı. CHP'li İlhami Özcan Aygun, teğmenlerle ilgili hiçbir açıklama yapılmamasına itiraz ederek "Bakan Bey bize açıklayacaktınız, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' denilmesi ve tören bitiminde yaşananlar nasıl suç oluyor?" diye seslendi.

Karşılıklı bağrışmalar üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş toplantıya ara verdi. Aradan sonra ise Muş salonda sessizlik sağlanması gerektiği uyarısında bulunarak, müzakerelerin düzen içinde sürdürülmesini talep etti.

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta da iktidarın ve bazı çevrelerin"Mustafa Kemal'le sıkıntısı" olduğunu ve teğmenlerin aslında bu nedenle suçlandığını söylemesi üzerine Muş ve AKP'li vekiller bu tespitin doğru olmadığını, meselenin disiplinsizlik olduğunu belirtti.

Muhalefet milletvekilleri ısrarla Bakan Güler'den bu konuda açıklama beklerken bütçe görüşmelerinin sonunda Bakan Güler'in sorulara yanıt vereceği bölümde bu konuya değinebileceği belirtiliyor.

"Terörle mücadele devam edecek"

Güler, sunumunda terörle mücadele operasyonlarının süreceği mesajını da verdi.

Geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" operasyonların yerine, bugün "terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vurduklarını" belirten Güler, "En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir" ifadelerini kullandı.

Güler, sunumunun İsrail-Filistin gerginliği ile ilgili bölümünde ise Irak ve Suriye'deki son gelişmelere dair de "Bu kaotik ortamdan istifadeyle Suriye harekât alanındaki düzensiz göç hareketlerine, Suriye'de ve Irak'ta demografiyi değiştirmeye, yapay ve uydu oluşumlar inşa etmeye yönelik hiçbir teşebbüse izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim" diye konuştu.

İran ve Suriye sınırlarının güvenliği

Güler sunumunda İran ve Suriye ile sınırların güvenliği ve yasadışı geçişlerle ilgili de bilgiler verdi.

Suriye ile 911 km'lik sınırın tamamının şu anda "birinci hat fiziki engel sistemleri (Modüler Beton Duvar - 837 km ve Yüksek Güvenlikli Tel Çit - 74 km)" ile kapatıldığını belirten Güler, Suriye sınırının 578 km'lik kısmında ise ikinci hat fiziki engel sistemi yani "gövdesi güçlendirilmiş tel çit" imalatının yapımının tamamlandığını, kalan 333 km'lik kısmının yapımına yönelik çalışmaların ise planlandığını kaydetti.

Güler'in verdiği bilgiye göre Suriye sınır hattı boyunca ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde 7 metre genişlik ve derinliğe sahip 100 km hendek inşa edildi.

Türkiye - Suriye sınırı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA/picture alliance

İran sınırının 455 km'lik bölümünde planlanan modüler beton duvar ve devriye yolu imalatının 335 km'si ile düzensiz göçmenlerin kullanabileceği güzergâhlara hendek kazma faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığını belirten Güler, her iki sınır hattında hendek inşa çalışmalarında yüzde 97 oranına ulaşıldığını söyledi.

Ege'de barış, Kıbrıslı Türklere destek

Güler sunumunda Yunanistan ile son dönemde yaşanan ılımlı hava nedeniyle Ege'de şu anda barış ortamının bulunduğunu belirtirken, Kıbrıslı Türklere ise kazanılmış hakları konusunda destek verdi.

Yunanistan ile uzun yıllardır süregelen sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini ve Türkiye olarak bu konuda geçmişten bu yana barışçıl bir tutum sergilemekte olduklarını söyleyen Güler, iki ülke tarafından ortaya konulan karşılıklı çabalarla Ege Denizi'nde gerginlik ve tansiyon önemli derecede azaltıldığını kaydetti.

Güler, Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantılarının ve diyalog ortamının devam etiğini belirterek "Bununla birlikte hak ve menfaatlerimize yönelebilecek her türlü tehdide karşı koyma ve Mavi Vatanımızdaki haklarımızı koruma kararlılığımızı da her fırsatta dile getiriyoruz. Aynı şekilde millî meselemiz olan Kıbrıs'ta, Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bulunuyor; Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda destekliyoruz" dedi.

Güler, "Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizim için olmazsa olmazdır. Bu konuda anlamlı bir ilerleme, ancak bu gerçeğin kabulü ile mümkündür" diye konuştu.

