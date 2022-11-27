Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar‘ın, dün geceyi Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde geçirmesinin ardından sabah sınır hattına hareket ettiği bildirildi.

Akar’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın bulunduğu haber veriliyor. Akar’ın ve beraberindeki heyetin Irak sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunduğu belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Pazar sabahı yaptığı paylaşımda "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor" denildi.

Bakanlık ayrıca Cumartesi günü Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit askeri operasyonu sırasında üç askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in taciz ateşi sonucu, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın da harekat bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

SDG'den açıklama

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaklaşık bir haftadır düzenlediği hava saldırılarının ardından Ankara'nın şimdi bir kara saldırısına hazırlandığını söyledi. Türkiye destekli muhalif savaşçıların operasyonlara katılmaya hazırlandığını kaydeden Abdi, Türkiye'nin geçen hafta düzenlediği saldırıların bölgenin altyapısına ciddi zarar verdiğini söyledi.

Türk hükümeti, 13 Kasım'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen saldırıdan PKK'yı sorumlu tutmuş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya dönüşü 20 Kasım'da hava operasyonu talimatı vermişti. PKK ve Suriye Demokratik Güçleri'nin ana omurgasını oluşturan YPG, Beyoğlu'ndaki saldırı ile ilişkileri olduğu iddialarını geri çevirmişti.

Erdoğan'dan kara harekatı açıklaması

Ankara, geçen pazar Suriye'nin kuzeyindeki Kürt birliklerine karşı uzun zamandır planlanan bir askeri operasyon başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Kasım Çarşamba günü operasyonun kara harekatıyla devam edebileceğini söylemişti. Türk Savunma Bakanlığı'na göre operasyon PKK ve YPG'yi hedef alıyor. Türkiye'nin operasyon başlatmasının ardından Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye saldırılar düzenlenmişti.

Rusya ve ABD itidal çağrısı yaptı

Rusya ve ABD, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de başlattığı operasyonda Ankara'ya itidal çağrısında bulunmuş, ABD Irak'ın egemenlik haklarının ihlal edildiğine vurgu yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentyev Rusya'nın, Suriye'de büyük çaplı bir kara operasyonunu engellemek için aylarca "her şeyi yaptığını" söylemişti.

DW / SSB, EC