Savunma Bakanı Güler Suriye'den çekilme koşullarını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ve Suriye arasında normalleşme çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Haber ajansı Reuters'ın sorularını yazılı olarak yanıtlayan Güler, bunun için "uygun koşulların" yaratılması gerektiğini kaydetti.

Geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" sözleriyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme isteğini dile getirmişti.

Türkiye'den gelen görüşme taleplerine Şam rejimi şu ana kadar olumlu bir yanıt vermedi. Esad rejimi görüşme için Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesini şart koşuyor.

Türkiye Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı "güvenli koridor" oluşturma hedefiyle kontrolü altında tutuyor.

Bakan Güler, verdiği mülakatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu bölgeden çekilmeyi hangi şartta gündeme alabileceğini de açıkladı. Güler, "Türkiye ancak yeni bir anayasanın kabulü, seçimlerin yapılması ve sınır güvenliğinin sağlanması halinde Suriye'den koordineli çekilmeyi tartışır" dedi.

"NATO üyeliği ŞİÖ ile bağ kurmaya engel değil"

NATO ile ilişkiler ve ABD'den F-16 savaş uçağı alım sürecine dair de konuşan Güler, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile bağ kurmasının NATO üyeliği ile çelişmediğini belirtti.

Güler, "NATO üyeliği Şanghay İşbirliği Örgütü ile bağ kurmayı engellemiyor. Ancak önceliğimiz NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmek. NATO'nun hazır ve güçlü olmasına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin öncülüğünde 2001 yılında kurulan ŞİÖ, üyeler arasında askeri ve ekonomik iş birliğini artırmayı hedefliyor. Moskova ve Pekin yönetimleri örgütü Batılı devletlere karşı bir denge mekanizması olarak görüyor.

Güler ayrıca "Türkiye NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte'den müttefikler arasında dengeli bir yaklaşım göstermesini bekliyor" diyerek İttifak üyelerinin terörle mücadele alanında daha fazlasını yapması gerektiğini ifade etti.

Bakan Güler ABD'den yeni F-16 savaş uçaklarının alımı ve filodaki mevcut uçakların modernizasyonuna dair sürecin planlanan şekilde ilerlediğini ve sorunsuz şekilde tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Reuters / MUK,BK

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