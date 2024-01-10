ABD'de bakanın kanser olduğunu geç duyurması tartışılıyor

Prostat kanseri olan ABD Savunma Bakanı Austin'in hastanede kaldığını günlerce gizlemesi Beyaz Saray'ın tepkisine yol açtı. Durumdan Başkan Joe Biden'ın da geç haberdar olduğu öğrenildi.

Bir süre önce prostat kanseri teşhisi konulan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastalığını uzun süre Başkan Joe Biden ve hükümet yetkililerinden gizlemesi tartışmalara yol açtı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Salı günü yaptığı açıklamada Austin'in bilgilendirme politikasıyla ilgili olarak "Bu şekilde yapılmamalıydı" ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki Lloyd Austin'in prostat kanseri olduğu kısa bir süre önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Austin'in prostat kanseri olduğunu, teşhisin üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra öğrendiğini açıkladı.

Muhalifler Savunma Bakanının acilen istifa etmesine yönelik çağrılarını artırırken, Beyaz Saray bakana olan güvenini dile getirdi.

Hastanede tedavi görüyor

Austin'e Aralık ayı başında prostat kanseri teşhisi konulduğu Salı günü açıklandı. Bakanın Noel'den önce ameliyat olduğu belirtilirken, yılbaşında komplikasyonlar ortaya çıktığı, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılmak zorunda kaldığı ve bu arada yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.

ABD Başkanı Biden'ın da bakanının hastanede olduğundan birkaç gün sonra haberdar edildiği ortaya çıktı.

Bu gelişmeler üzerine Rusya-Ukrayna ve İsrail-Gazze savaşları gibi uluslararası krizler yaşanırken savunma bakanın görevi başında olmaması tartışma yarattı. Pentagon'u sert şekilde eleştiren muhalefet Savunma Bakanının olmadığı zamanlarda Pentagon'da komutanın gerçekte kimde olduğu sorusunu yöneltti.

ABD'de üst düzey siyasetçilerin sağlık durumları hakkında kamuoyunun çok yakından bilgilendirilmesi alışılagelmiş bir durum olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray üslubunu değiştirdi

Beyaz Saray başlangıçta Austin'i desteklemiş ve savunma bakanı olarak şimdiye kadar gösterdiği başarılarını övmüştü. Austin de hafta sonunda bilgilendirme politikası nedeniyle özür dilemiş, ancak hastanede bulunma nedenine dair herhangi bir ayrıntı vermemişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Biden'a Austin'e prostat kanseri teşhisi konulduğu bilgisinin Salı sabahı verildiği kaydedildi. Biden'ın durumdan haberdar olmasından kısa süre sonra da bilgi kamuoyuyla paylaşıldı.

Beyaz Saray açıklamasında bu durumun "optimal" olmadığının altı çizildi.

Basın toplantısında hem Kirby hem de sözcü Karine Jean-Pierre bilgilendirme politikasından duydukları memnuniyetsizliği açıkça ortaya koydular.

"Başkan (...) şeffaflığın Amerikan halkı için çok önemli olduğuna inanıyor" diye konuşan Kirby, "Kabinenin bir üyesi olarak mümkün olduğunca şeffaf olmak gibi bir yükümlülüğünüz var" dedi. Kirby böylesi bir durumun gelecekte yaşanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Biden ve Austin'in birkaç gün önce telefonda konuştukları halde bakana konulan teşhisinin nasıl olup da konuşulmadığı sorusuna ise Beyaz Saray'dan bir cevap gelmedi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Fotoğraf: Anna Moneymaker/Getty Images

Cumhuriyetçiler istifa talep ediyor

Austin'in hastaneye yatışını başlangıçta gizlediği ortaya çıkınca hem kendi partisi Demokratlar'dan hem de Cumhuriyetçiler'den tepki geldi.

Austin'e istifa çağrısı yapan Cumhuriyetçiler Bakanın artık görevde kalamayacağını belirtiyorlar.

Biden ise Savunma Bakanlığının işlevini sorgulayan muhalefeti eleştirirken, Austin'e tepkisini de dile getirdi. Biden, "Bakanlık, düşmanlarımız tarafından saldırıya uğradığında bile işlevini yerine getirmek üzere tasarlanmış sağlam bir kurumdur, ancak iş göremez durumda olduğunu gizleyen bir Bakan için tasarlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kendileri de orduda görev yapmış olan dört Cumhuriyetçi Kongre üyesi de Biden'a bir mektup yazarak, Austin'in görevden alınmasını talep etti. Mektupta "Bir savunma bakanının operasyonel bir prosedür sırasında protokole uymaması tehlikeli, pervasız ve endişe verici bir durumdur. Eğer istifa etmezse derhal kovulmalıdır" denildi.

Ancak Beyaz Saray Austin ile devam etmekte kararlı. Kirby, Biden'ın önümüzdeki yılın başında dolacak olan görev süresinin sonuna kadar Austin'i kabinede tutmayı planlayıp planlamadığı sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Kirby, Biden'in kendisine acil şifalar dilediğini belirterek, Austin'in gelecekte de liderlik etme yeteneğine güvendiğini, bakanın geçmişte ne kadar iyi liderlik ettiğini gördüğünü söyledi.

Pentagon da, Austin'in görevini sürdürmesinden bir engel bulunmadığını açıkladı.

Austin hâlâ hastanede

Bakanın hastaneden ne zaman taburcu edileceği henüz belli değil. Tedavi gördüğü klinikten yapılan açıklamada, Austin'in sağlık durumunun giderek düzeldiği ve tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi.

Hastalığın erken teşhis edildiği vurgulanan açıklamada, enfeksiyonun şu anda azaldığı, ancak tedavinin uzun bir süreç gerektirebileceğine işaret edildi.

Prostat kanseri, Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde beyaz deri kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olarak biliniyor. Erken evrelerde iyileşme şansı ise genellikle yüksek.

dpa/TY,EC

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