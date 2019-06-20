 Savunma Bakanı Akar′da muhalefete S-400 ziyareti | TÜRKİYE | DW | 24.06.2019

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TÜRKİYE

Savunma Bakanı Akar'da muhalefete S-400 ziyareti

Savunma Bakanı Akar muhalefet liderleri ile bir araya geldi. İlk görüşmeyi MHP lideri Bahçeli ile yapan Akar, savunma ve güvenlik konularını ele aldıklarını söyledi.

Hulusi Akar

Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, muhalefet partileri CHP, MHP ve İYİ Parti'nin liderlerini kapsayan bir ziyaret turu gerçekleştirdi.

Akar ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İlerleyen saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Akar’ın ABD’li mevkidaşının S-400 mektubuna yanıt verdiği açıklandı. ABD’li NATO Komutanı Wolters, Ankara ile konuya ilişkin diyaloğun sürdüğünü açıkladı. (18.06.2019)

NATO Avrupa Mütttefik Kuvvetler Hava Komutanı Wolters, ABD-Türkiye arasında S-400 anlaşmazlığına ilişkin diyaloğun sürdüğünü söyledi. Wolters'e göre iki ülkenin savunma bakanları konuyu NATO toplantısında ele alabilir. (18.06.2019)

ABD ile Türkiye arasında S-400 gerginliği tırmanıyor. Peki Rusya S-400 hava savunma sistemine karşılık Suriye ve İdlib politikasını değiştirir mi? Hediye Levent'in haberi. (20.06.2019)

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Cooper, Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırımların "uygun bir seçenek" olduğunu söyledi. (20.06.2019)

Bahçeli ile görüşmesi sonrası basına açıklama yapan Akar, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Yaklaşık 20 dakika süren basına kapalı görüşmeye ilişkin Akar, "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Patrick M. Shanahan ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelmeye hazırlandığını vurgulayan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde Japonya'da yapılacak olan G20 çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Akar'ın temaslarına ilişkin Türk basınında çıkan haberlerde S-400 konusunun, ABD'nin F-35 programına yönelik attığı adımların ve terörle mücadele konusunun ele alındığı belirtiliyor.

Çavuşoğlu: S-400'den vazgeçmemiz mümkün değil

ABD ile yaşanan S-400 gerginliği hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi.  Çavuşoğlu, "Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bizim bu süreçten, S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil çünkü Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı var" diye konuştu.

Türkiye'nin F-35 programı kapsamında 1 milyar dolardan fazla maddi katkı sağladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Trump yönetiminin attığı adımların ortaklık anlaşmasına ve hukuka uygun olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu, F-35 programında yer alan diğer NATO müttefiklerinin ABD tarafından atılan adımları desteklemediğini de dile getirdi. 

Amerikan basınında yaptırım haberleri

Amerikan basınında geçtiğimiz hafta çıkan bir haberde Trump  yönetiminin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yönelik üç yeni yaptırım paketi seçeneğini değerlendirdiği öne sürülmüştü. Bloomberg'ün haberinde bu yaptırım paketleri arasında Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan seçeneğin en fazla destek gördüğü belirtilmişti.

Rus yapımı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, daha önce F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit etmişti. Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanıdı. F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlayan Türkiye, verdiği ilk etap siparişi doğrultusunda belli oranda ödeme de gerçekleştirmişti.

DW,DHA,rtr/ÖA,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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