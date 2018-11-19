Save The Children: Yemen'de 85 bin çocuk hayatını kaybetti

İç savaşın hüküm sürdüğü dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'de tablo giderek ağırlaşıyor. Çocuklara yardım örgütü Save the Children Yemen'de açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybeden çocuklarla ilgili yeni veriler açıkladı.

Örgüt, 2015'in Nisan ayı ile 2018'in Ekim ayları arasında hayatını kaybeden çocuk sayısının 85 bin dolayında olduğunu tahmin ediyor. Bu tahminlerin oldukça "temkinli" yapıldığını belirten örgüt yetkilileri, sayının yetersiz beslenme ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden beş yaş altı çocuklarla ilgili verilere dayandığını duyurdu.

Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı" Tedavi pahalı Khaled İsmail kanser nedeniyle sol kolu omzundan kesilmek zorunda kalan kızı Radhiya’nın sağ elini öpüyor. Varını yokunu satmasına hatta borç almasına rağmen daha iyi bir tedaviye parası yetmeyen baba şöyle diyor "Savaş bizim hayatımızı kararttı. Yurt dışına çıkamıyoruz, bu yüzden kızım iyi bir tedavi alamadı."

Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı" Devletten yardım yok Yemen’in başkenti Sanaa’da bulunan Ulusal Onkoloji Merkezi iki yıldır devletten destek almıyor. Merkez, Dünya Sağlık örgütü başta olmak üzere uluslararası yardım dernekleri ve iş insanlarının sağladığı katkılarla ayakta duruyor.

Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı" Sadece çocuklara yatak var Kanser merkezinde bulunan az sayıdaki yatak ise çocuklara ayrılmış durumda. Klinik her ay yaklaşık yeni 600 hasta kabul ediyor. Bu kadar hastanın tedavisi için geçtiğimiz yıl içinde sadece 1 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı" Bekleme salonunda kanser tedavisi Kanser hastası yetişkinlerin tedavisi serumlar yoluyla iki büklüm oturdukları bekleme odalarında yapılıyor. Savaştan önce yılda 15 milyon dolar yardım alan klinikte Yemen’in diğer kanser klinikleri için ilaç tedariği bile yapılıyordu.

Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı" Yardım malzemesi stokları yok Bir kanser hastası Sanaa’daki klinikte tedavisini bekliyor. Ancak tıbbı yardım malzemeleri konusunda yokluk yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bölgeye karadan ve havadan ulaşımı kısıtladı. Böylece başkent dahil ülkenin bir kısmını kontrolü altında tutan Husilere silah yardımı yapılmasını engellemeye çalışıyorlar.

Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı" Doktor sayısı çok az 70 yaşındaki Ali Hizam Mused’in beyninde tümör var. Sanaa’daki bir yardım örgütü ona ve diğer kanser hastalarına kalacak yer sağlıyor. Ancak Yemen’de eksik olan sadece hastaların yatacağı yataklar değil. Tıbbı personel bulmak da oldukça zor. Ayrıca bölgedeki insanların çoğunun tedaviyi karşılayacak parası yok.

Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı" İnsani kriz 14 yaşındaki kanser hastası Amena Muhssein Owaid kanser hastalarının konakladığı, yardım organizasyonuna ait bir evde kalıyor. Yemen’deki milyonlarca insan açlık, kolera, difteri ve sıtma gibi hastalıkların pençesi altında. Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre savaş nedeniyle 50 bin insan hayatını kaybetti.



Örgütün Yemen Direktörü Tamer Kirolos, verilerin kendisini "şok ettiğini" söyledi. Kirolos, açlık nedeniyle meydana gelen çocuk ölümlerinin önlenebilir olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan BM Yemen Özel Temcilsici Martin Griffiths'in görüşmelerde bulunmak üzere bugün Yemen'in başkenti Sanaa'ya gitti. BM Temsilcisi, savaşın taraflarını barış görüşmelerinde bulunmak üzere İsveç'e gitmeye ikna etmeye çalışacak.

Aynı zamanda liman kenti Hudeyda'daki durumun da görüşmelerde gündeme gelmesi bekleniyor. BM verilerine göre, kentin çatışmalar sonucu dış dünya ile bağlantısının kesilmesi halinde 14 milyon kişi açlıktan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Yemen'de 2014 yılından bu yana İran destekli Şii Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon arasındaki çatışmalar devam ediyor. BM'nin verilerine göre, çatışmalarda şu ana kadar en az 10 bin kişi hayatını kaybetti.

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Afp,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe