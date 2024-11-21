Savcılar Google'ı web tarayıcısı Chrome'u satmaya zorluyor

ABD'de savcılar tekel olduğu gerekçesiyle teknoloji devi Google'ı web tarayıcısı Chrome'u satmaya zorluyor. Şirket yeterli önlem almazsa Android işletim sistemini de kaybedebilir.

ABD'de Adalet Bakanlığı ve antitröst yetkilileri Google'ı web tarayıcısı Chrome'u satmaya zorluyor. Savcılar Google'ın çatı şirketi Alphabet'i internet aramalarında tekel olmakla suçladı, rakipleri lehine rekabet koşullarını iyileştirmesini istedi.

ABD'de tüm internet aramalarının yüzde 90'ı Google aracılığıyla yapılıyor. Chrome ise dünyada en yaygın kullanılan web tarayıcısı.

Bakanlık yetkilileri Çarşamba günü mahkemeye sundukları dilekçede, "Google'ın yasa dışı davranışları rakiplerini yeni ve yenilikçi yollara piyasaya girmekten mahrum bırakıyor" dedi.

Alphabet'in baş hukuk sorumlusu Kent Walker ise davaya, "Adalet Bakanlığının yaklaşımı görülmemiş bir hükümet müdahalesi" sözleriyle tepki gösterdi, Amerikan ekonomisinin zarar göreceğini savundu.

Şirket personeli ile görüşme ve belge talep etme yetkisine sahip beş kişilik teknik heyet atayan mahkeme duruşmalara Nisan 2025'te başlanmasını planladı. Ancak 20 Ocak 2025'te işbaşı yapacak olan Donald Trump yönetimi davaya müdahil olarak süreci değiştirebilir.

Savcıların talepleri arasında Google'ın; beş yıl süreyle yeniden tarayıcı sektörüne girmesinin yasaklanması, önlemlerin yetersiz kalması durumunda Android mobil işletim sistemini satmaya zorlanması, arama sektöründeki rakiplerini satın almasının yasaklanması gibi çeşitli yaptırımlar bulunuyor.

Şirket savcıları ikna etmek için Aralık ayında bir karşı teklif sunma hakkına sahip.

Reuters / MUK,JD

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