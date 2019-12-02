 Savcılıktan Demirtaş açıklaması: Poliklinik kontrollerine özen gösteriliyor | TÜRKİYE | DW | 05.12.2019

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TÜRKİYE

Savcılıktan Demirtaş açıklaması: Poliklinik kontrollerine özen gösteriliyor

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Devam etmekte olan poliklinik kontrolleri için de gerekli özen gösterilmektedir" denildi.

Selahattin Demirtaş cezaevinde rahatsızlandı

Selahattin Demirtaş cezaevinde rahatsızlandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilip, kontrollerden sonra yeniden cezaevine konulan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Demirtaş’ın devam eden poliklinik kontrolleri için gerekli özenin gösterildiği belirtildi.

Hekimlerce önerilen poliklinik kontrolleri için gerekli planlamaların yapıldığı belirtilen açıklamada, "İlgilinin rahatsızlığı öğrenildiği andan itibaren, süreç Cumhuriyet Başsavcılığımız ve kurumumuz tarafından titizlikle yönetilip takip edilmiştir. Devam etmekte olan poliklinik kontrolleri için de gerekli özen gösterilmektedir" denildi.

Poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildi

Cezaevinde 26 Kasım'da sabah 05.30 sıralarında nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşayan Selahattin Demirtaş avukatlarının bir haftadır hastaneye sevk edilmediği yönündeki açıklamalarının ardından 2 Aralık'ta hastaneye sevk edildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Demirtaş'ın şikayetleri doğrultusunda "Kardiyoloji, Nörolojistroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları" tarafından görüş alındığını ve "yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmadığını" açıkladı. Demirtaş’ın "poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiği" ifade edilmişti.

Beraberindeki heyetle Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cezaevi İzleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Demirtaş'ın genel sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu aktarmıştı. Demirtaş'ın "(Geçen hafta) Salı günü nefes kesilmesinden kaynaklı bir sağlık sorunu" yaşadığını belirten Ağbaba "Cezaevi yönetimi kendisini hastaneye sevk ediyor fakat 4-5 gün geçmesine rağmen bu sevk gerçekleşmiyor" ifadesini kullanmıştı. Ağbaba, Demirtaş'ın Edirne F Tipi Cezaevi Yönetiminin bir ihmali olmadığını düşündüğünü, "süreçteki ihmallerden" iktidarı sorumlu tuttuğunu belirtmişti.

DW,DHA/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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