Savaşa karşıtı Rusların mal varlığına el konulabilir

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin, savaşa karşı çıkan ve Rus ordusunu eleştiren Rus vatandaşlarının tüm mal varlığına el konulması için yasal düzenleme yapılmasını istedi. Duma'nın Telegram kanalından açıklama yapan Volodin, para cezası gibi önlemlerin yeterli olmadığını savundu. Bu kişilerin verdikleri zararın tazmini için ceza kanununda düzenleme yapılmasını talep eden Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden biri olarak görülüyor.

Rusyaayrıca askere çağrılmak için yaş sınırını yukarı çekmeyi planlıyor. Moskova'nın bu şekilde Rus birliklerinin sayısını yüzde 30 oranında artırmayı planladığı ifade ediliyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen Aralık ayında ordunun 1,5 milyon olan asker sayısının 1,15 milyona çıkarılması gerektiğini, bunun Rusya'nın askeri güvenliğiyle ilgili çözülmesi gereken bir sorun olduğunu söylemişti. Rusya'da mevcut sisteme göre askerlik yaşı 18 ila 27 yaş. Şoygu, zorunlu askerlik yaşının 30'a çekilmesini önermişti.

Reuters/HS,EC