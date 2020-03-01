 ″Savaş uçağı düşürüldü″ iddiasına Suriye′den yalanlama | TÜRKİYE | DW | 01.03.2020

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TÜRKİYE

"Savaş uçağı düşürüldü" iddiasına Suriye'den yalanlama

Anadolu Ajansı, Suriye'de rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Suriye resmi yayın organları bu haberi yalanladı. Türkiye, Suriye'deki operasyonuna "Bahar Kalkanı Harekâtı" adını verdi.

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Anadolu Ajansı, Suriye'nin İdlib vilayetinde rejim güçlerine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Alman ajansı dpa'nın haberinde de Suriyeli muhaliflerin bir savaş uçağı düşürdüklerini iddia ettikleri bilgisine yer verildi.

Ancak bu haberleri yalanlayan Suriye devletine bağlı yayın organları, rejim güçlerinin İdlib'deki Serakib kasabası üzerinde bir Türk İHA'sını düşürdüğünü bildirdi.

Resmi haber ajansı SANA ise başta İdlib olmak üzere, ülkenin kuzeybatısı üzerindeki hava sahasının uçak ve İHA'lara kapatıldığını bildirdi. Ajansın haberinde, hava sahasını ihlal eden uçakların düşürüleceği belirtildi.

Haberde, "Türk rejiminin güçleri, İdlib vilayeti ve çevresindeki silahlı kuvvetlerimize karşı düşmanca eylemlerini sürdürüyor" denildi.

Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelme niyetimiz yok

Türkiye, İdlib'deki saldırı sonrası başlattığı Suriye operasyonuna "Bahar Kalkanı Harekâtı" adını verdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" ifadelerini kullanan Akar, "Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır" diye konuştu.

Akar, "Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın... Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır" dedi.

DW,rtr,dpa/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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