Savaş kurbanı antik kent: Halep

5 bin yıllık bir tarihi olduğu tahmin ediliyor. Yüzyıllardır binlerce saldırıya, savaşa, yağmaya rağmen ayakta kaldı. Bir zamanlar Osmanlı coğrafyasının en güzel kenti, dünyanın en önemli ticaret merkezilerinden biriydi. Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar ve Bizanslılardan Osmanlı'ya kadar onlarca medeniyetin izlerini taşıyan antik kent Halep, bugün onu görenlerin gönlünde derin yaralar açıyor.

Yüzlerce yıllık labirent gibi çarşılar, birkaç medeniyetin izlerini taşıyan tarihi binalar, milyonlarca ayak izinin sindiği taş sokaklar, savaştan dolayı harap durumda.

Peki ya halk? Yerle bir olmuş evinin anahtarını hâlâ cebinde taşıyanlar, harap ve tenha bir tarihi çarşıda müşteri olmasa da her gün dükkânını açmaya devam edenler, savaştan sağ kurtulan oğlunu kaza kurşununda kaybedenler, her şeye rağmen ümitli olduğunu söyleyenler...

İzlemek için butona taklayınız...

©Deutsche Welle Türkçe

Hediye Levent