 Savaş karşıtı Ruslar neden İstanbul′a sığındılar? | GÜNDEM | DW | 21.03.2022

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GÜNDEM

Savaş karşıtı Ruslar neden İstanbul'a sığındılar?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından binlerce savaş karşıtı Rus vatandaşı ülkelerini terk etti. Rus muhaliflerin uğrak güzergahlarından biri de Türkiye oldu. Aralarında aktivistler, sanatçılar ve gazetecilerin yanı sıra savaş karşıtı olduğu için cezaevi tehdidiyle karşı karşıya kalan sıradan vatandaşlar da var. Ortak hayalleri savaşın bitmesi ve Rusya’da demokratik bir rejimin inşa edilmesi.

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Multimedya Bölümü

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