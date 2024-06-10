Savaş kabinesinde çatlak: İsrail'de Gantz istifa etti

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, savaştan sonra Gazze Şeridine ne olacağına dair yaşanan anlaşmazlık üzerine istifa etti. Eski Savunma Bakanı Gantz, 7 Ekim'deki Hamas baskını sonrası Başbakan Benyamin Netanyahu'nun davetiyle kurulan ulusal birlik hükümetine katılmıştı.

65 yaşındaki politikacı daha önce savaş sonrasına dair bir plan yapılması konusunda Netanyahu'ya çağrıda bulunmuştu. Gantz'ın bu yönde Netanyahu'ya verdiği ültimatomun süresi Cumartesi günü doldu. Ancak aynı gün dört rehinenin Gazze'den sağ kurtarılarak İsrail'e getirilmesi üzerine eski Bakan istifa açıklamasını bir gün rötarla yaptı. "Şimdi ayrılık değil, birlik zamanı" diye mesaj veren Netanyahu ise istifa etmemesi için son ana kadar Gantz'ı ikna etmeye çalıştı.

İsrail siyasetinde etkili bir figür olan Gantz'ın istifası hükümet üzerinde baskıya neden olurken yine de bir seçim zorunluluğu getirmiyor. Netanyahu'nun aşırı sağcı iktidar koalisyonu 120 sandalyeli parlamentoda 64 vekille ayakta kalmak için yeterli sayıya sahip. Gantz'ın lideri olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin mecliste 8 sandalyesi var.

Daha sert günler gelebilir

The Times of Israel haber sitesi, Gantz'ın yokluğunda Netanyahu'nun aşırı sağ koalisyon ortaklarının taleplerini daha fazla dikkate almak zorunda kalabileceği yorumunu yaptı. Dinci ve milliyetçi bu partiler Gazze Şeridi'nde savaşın daha sert yürütülmesini, Hamas'a karşı daha sıkı tedbirler alınmasını istiyor.

İsrail basınına göre ABD de en azından bir ateşkes anlaşması yapılana kadar Gantz'ın hükümette kalmasından yanaydı. Netanyahu'nun aşırı sağ ortakları bir anlaşmaya karşı çıkarken, eski Bakan'ın hükümetteki varlığı olası anlaşma şansını artırıyordu.

Hükümeti, geleceğe dair planlar yapmayarak Gazze'de kazanılacak zaferi güvence altına almak için adım atmamakla suçlayan Gantz, "Küçük bir azınlık İsrail gemisini kayalıklara sürüyor" demişti.

Gantz, savaştan sonra Batılı ve Arap ülkelerinden temsilcilerin de yer aldığı yeni bir Gazze hükümeti kurulmasını öneriyordu. Hamas ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yönetimde kalmalarına ise itiraz ediyordu. ABD ise savaştan sonra Gazze'nin Abbas yönetimine bırakılmasından yana. 2007'de iktidara gelen Hamas, Abbas yönetimindeki idareyi bölgeden uzaklaştırmıştı.

IDF'de üst düzey istifa

Netanyahu, ABD'den de gelen çağrı ve baskılara rağmen şu ana kadar savaş sonrasını konuşmayı reddetti. Bölgede güvenliği İsrail askerinin sağlamaya devam edeceğini ve Hamas'ın geri gelmesine izin vermeyeceklerini söyleyen İsrail Başbakanı, alternatif bir yönetim modeli önermedi.

Bazı siyasi analistler Gantz'ın siyasi geleceği için hükümetten ayrıldığı, son dönemde partisinin oylarındaki erimeyi terse çevirmek için tekrar muhalefet sahnesine döndüğünü de söylüyor.

Hafta sonu İsrail'de istifasını açıklayan tek üst düzey isim Gantz olmadı. İsrail ordusunun (IDF) Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld, 7 Ekim günü sınırları koruyamadığı gerekçesiyle istifa etti, "Herkes kendi sorumluluğunu almalı" dedi.

dpa / MUK, BÖ

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?