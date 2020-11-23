 Sarkozy hapis cezasına çarptırıldı | AVRUPA | DW | 01.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Sarkozy hapis cezasına çarptırıldı

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkındaki "yolsuzluk" ve "nüfuzu kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada iki yılı tecilli üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy kararı temyiz etmeye hazırlanıyor.

Frankreich | Urteil im Prozess gegen Nicolas Sarkozy

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin"yolsuzluk" ve "nüfuzu kötüye kullanma" suçlarıyla yargılandığı davada karar çıktı. Paris Adalet Sarayı'ndan yapılan açıklamada Sarkozy'nin iki yılı tecilli olmak üzere üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

2007-2012 yılları arasında Fransa'da cumhurbaşkanlığı görevidne bulunan Sarkozy, hakkındaki suçlamaları geri çevirmiş ve mali soruşturmaları yürüten "savcıların cadı avının kurbanı" olduğunu söylemişti.

Sarkozy, davayı temyize götürmeye hazırlanıyor. Temyiz sürecini başlatacaklarını açıklayan Sarkozy’nin avukatı Jacqueline Laffont kararın "öfkeye yol açtığını" ve "tamamen temelsiz" olduğunu söyledi. Laffont, Sarkozy’ye verilen cezanın da "çok sert" olduğunu belirtti. Avukat, "Sarkozy sakin ama masumiyetini kanıtlama konusunda kararlı" diye konuştu.

Sarkozy'nin kararı temyize götürmek için on gün süresi bulunuyor. Hakkındaki mahkumiyet kararının kesinleşmesi Sarkozy’nin cezaevine gireceği anlamına gelmiyor, zira Fransız yasalarına göre Sarkozy’nin bir yıllık hapis cezası süresini elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirmesi de mümkün.

Sarkozy, ülkenin eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac'ın ardından yolsuzluk nedeniyle yargılanan ikinci cumhurbaşkanı oldu.

Sarkozy neyle suçlanıyor?

Sarkozy'nin, 2014 yılının başlarında avukatı aracılığıyla eski yargıç Gilbert Azibert'ten hakkındaki bir soruşturmayla ilgili gizli bilgileri istediği ve bunun karşılığında da Azibert'e Monaco Prensliği'nde istediği göreve getirilmesi için yardımcı olmayı teklif ettiği iddia ediliyor.

Sarkozy  hakkındaki suçlamalar, avukatlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin dinlenmesi sonucu ortaya çıkmıştı.

Ancak bu, Sarkozy hakkında yürütülen tek yargı süreci değil. Hakkında başka soruşturmalar da yürütülen Sarkozy, 2012 yılındaki seçim kampanyasının yasadışı şekilde finanse edildiği ve ayrıca 2007 yılında da Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den seçim kampanyası için mali yardım aldığı suçlamalarıyla karşı karşıya.

Reuters,dpa/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Sarkozy mahkemeye çıkacak

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullandığı iddialarıyla dava açılması kararı alındı.  

Sarkozy'den yargıya "iftira" suçlaması

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, seçim finansmanında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Sarkozy, yargının iftirasına uğradığını savundu.  

Benzer içerik

Nicolas Sarkozy

Sarkozy rüşvet vermekten hakim karşısında 23.11.2020

Fransa'nın savaş sonrası tarihinde ilk kez eski bir cumhurbaşkanı hakim karşısına çıktı. Nicolas Sarkozy'nin rüşvet vermek suçlamasıyla Paris'te yargılanmasına başlandı.

Frankreich Ex-Präsident Valery Giscard d'Estaing

Fransızlar Giscard d'Estaing için yasta 03.12.2020

Fransa'nın reformist eski Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing, Covid-19 nedeniyle 94 yaşında hayatını kaybetti. Avrupalı siyasetçilerden Fransa'ya başsağlığı mesajları geliyor.

Symbolbild EU Türkei

Fransız uzman: AB Türkiye konusunda bölünmüş durumda 22.09.2020

AB zirvesinden Türkiye’ye karşı yaptırım kararı çıkması gündemde. Türk-Fransız ilişkilerinin durumunu DW Türkçe’ye değerlendiren Billion’a göre, Macron’un tek taraflı tavrı Merkel’i usandırmış durumda.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Frankreich | Urteil im Prozess gegen Nicolas Sarkozy

Sarkozy hapis cezasına çarptırıldı

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkındaki "yolsuzluk" ve "nüfuzu kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada iki yılı tecilli üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy kararı temyiz etmeye hazırlanıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  