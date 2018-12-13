Sarah Jessica Parker'ın 'Seher' okuması TT oldu

ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker'ın HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmesi Türkiye'de sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
ABD'li aktris Sarah Jessica Parker'ın Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Seher" kitabını okuması, Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Başta "The Sex And The City" dizisi olmak üzere birçok popüler yapımda rol alan 53 yaşındaki oyuncunun New York'taki evinden çıkarken elinde Demirtaş'ın yazdığı kitap olduğu görüldü.
Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan Demirtaş'ın cezaevindeyken yazdığı hikâyelerden oluşan "Seher" kitabı, İngilizceye de çevrilmişti. Parker'ın, "Dawn" adıyla Nisan 2019'da yayımlanması planlanan kitabın ön baskısını temin ettiği tahmin ediliyor.
ABD ve İngiltere basınındaki haberlerde, sık sık New York metrosunu kullanan Parker'ın buna uygun bir imaj çizebilmenin en önemli şartlarından biri olarak beraberinde "iyi bir kitap" taşımayı ihmal etmediği yorumu yapıldı.
Parker'ın Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmesine dair Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
DW/CÖ,GA
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HDP’nin eski eş genel başkanı Demirtaş 142 yıl hapisle yargılandığı davada savunmasına devam etti. Tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini 23-25 Ocak olarak belirledi. (13.12.2018)
HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, AİHM kararı sonrası ilk kez Ankara’da hakim karşısına çıktı. Demirtaş ve avukatlarının, taraflı davrandığı yönündeki eleştirilerine mahkeme başkanı “Tamam ben tarafım” tepkisi verdi. (12.12.2018)