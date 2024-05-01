Saraçhane'de 1 Mayıs yürüyüşüne polis müdahalesi

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen aralarında DİSK ve CHP'nin de bulunduğu çok sayıda sendika, parti ve sivil toplum örgütü üyelerinin oluşturduğu kortej, Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri girişinde polisle karşı karşıya geldi.

Polis, Taksim'e yürümek isteyen grupların yürüyüşüne izin vermiyor. Gruptaki bazı kişiler barikatı zorlarken, polis göstericilere biber gazıyla müdahale ediyor. Kortej polisin her müdahalesinde geri çekilirken, emniyet yetkilileri "Eyleminiz kanunsuzdur" anonsu yapıyor.

Özel'den Anayasa açıklaması



Saraçhane'ye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada yaptığı açıklamada, Taksim'e gidilmesine izin verilmemesini eleştirdi. Özel, "Bugün Taksim’e varmak isteyenlerin anayasal ve mahkeme kararına dayanan bir haklılıkları var. Götürmeyenler de Anayasa’ya aykırı iş yapıyorlar. Biz sendikaların kararıyla ilgili bir şey diyemeyiz ama bir gerçeklik var ki oraya emekçileri sokmamak Anayasa’yı çiğnemektir. Türkiye’de anayasa tartışması, anayasa çalışması başlamasını istiyorlar. Mevcut Anayasa’ya daha üç ay önce uygun olarak alınmış bir kararı uygulamamak, mevcut Anayasa’ya uymamak yeni bir anayasayla ilgili taleplerin de ne kadar suni talepler olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Taksim, Saraçhane ve Beşiktaş'taki toplanma noktalarında sabahın erken saatlerinden itibaren olağanüstü önlemler alındı. Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

İstanbul Saraçhane'de polis 1 Mayıs yürüyüşünün engellenmesi için etten duvar ördü Fotoğraf: Emrah Gurel/AP Photo/picture alliance

Saraçhane'ye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taksim Meydanı yasağı ile ilgili olarak, "Oraya emekçileri sokmamak Anayasayı çiğnemektir" ifadelerini kullandı. Özel, "Kanunsuz emir verenleri bir kez daha suç işlememeye çağırıyoruz" dedi.

Anayasa Mahkemesi, Taksim Meydanı'nın emekçiler için "sembolik" anlamı olduğunu belirterek, burada yapılacak 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasının hak ihlali olduğuna hükmetmişti.

Taksim, Okmeydanı ve Beşiktaş'ta polis müdahalesi

Saraçhane'deki toplanma öncesinde İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarından Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarından Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti Fotoğraf: DHA

İstanbul Okmeydanı'nda da pankart açıp yürümek isteyen gruplara polisin müdahale ettiği ve gözaltılar olduğu bildirildi. Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir başka gruba da Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı.

Okmeydanı'ndaki gruba polis müdahale etti Fotoğraf: DHA

Taksim'de anma

Taksim Meydanı DİSK'in de aralarında bulunduğu sendikalara kapatılırken, valiliğe resmi başvuru yapan bazı sendika ve meslek örgütleri Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve Memur-Sen'in de aralarında sendikalar, Taksim'de 1 Mayıs'ı kutladı.

HAK-İŞ temsilcileri kutlama sırasında Filistin bayraklı atkılarıyla basın açıklamasını okudu, "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Yaşasın 1 Mayıs" dövizi taşıdı. Memur-Sen açıklamasında, "Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz" denildi.

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün aksam yaptığı açıklamada, "Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi, 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum" demişti.

DHA, ANKA, SSB, HT

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