Sarıkaya görevini bıraktı

Habertürk TV'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında bir kameramana tokat atan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Sarıkaya istifasını Twitter hesabından, "Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum" sözleriyle duyurdu.

Sarıkaya'nın istifa ettiği Habertürk internet sitesinde yayınlanan haberde duyuruldu.

Haberde, "Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında görevini bıraktı" denildi.

Konu ile ilgili dün Habertürk’ten yapılan açıklamada da "Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz" ifadelerine yer verilmişti.

Sarıkaya da dün sosyal medya hesabında açıklama yaparak özür dilemişti.

Sarıkaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dün yaptığı açıklamada "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya, kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi" paylaşımında bulundu" demişti.

DW/TY,BÖ

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