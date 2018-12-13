Sarı Yelekliler yine sokaklarda

Fransa'da ilk olarak 17 Kasım Cumartesi günü başlayan Sarı Yelekliler protestolarının beşinci haftasonunda da gösteriler düzenlendi. Ancak gösterilere katılım, önceki haftasonlarına kıyasla az oldu. Bu düşüşte, gösterilerin ilk haftalarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından verilen ekonomik tavizlerin yanı sıra Strasbourg'da Salı gecesi Noel pazarında düzenlenen silahlı saldırının da etkisi olduğu düşünülüyor.

Gösterilere katılım daha az olsa da yer yer protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Polisin çıkan bu küçük çaplı olaylarda göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü. Başkent Paris'te gösteriler başlamadan önce 20'den fazla kişi gözaltına alınırken, gözaltı sayısı ilerleyen saatlerde 100'e yaklaştı. Polis, gözaltı gerekçelerinı açıklamadı. Geçen haftasonu Paris'te öğle saatlerinde, gözaltındaki kişi sayısı 500 civarındaydı.

Fransız polisi, Paris'teki gösterilere katılan protestocu sayısının 3 binin altında olduğunu duyurdu. Başkentte geçen Cumartesi günkü gösterilere katılan kişi sayısı 10 bindi. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki gösterici sayısını ise 33 bin 500 olarak açıkladı.

Paris'te Sarı Yelekliler ile polis karşı karşıya geldi

Yedinci can kaybı

Gösterilerden önce Cuma gecesi Belçika'nın Fransa sınırı yakınlarında Sarı Yelekliler tarafından kurulan bir barikat nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan bir kamyona çarpan bir aracın şoförü hayatını kaybetti. Fransız yetkilileri tarafından açıklanan kazada ölen kişiyle birlikte, Fransa'daki hükümet karşıtı gösterilerle bağlantılı olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı yediye yükseldi.

Ölümlerin büyük bölümü göstericilerin yollarda kurdukları barikat ya da bariyerler nedeniyle yaşanan kazalar sonucunda gerçekleşti. Marsilya kentinde 1 Aralık'ta yaşanan olayda ise polis tarafından kullanılan göz yaşartıcı gazın kapsülüne hedef olan 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetmişti.

Sarı Yelekliler protestoları

Fransa'daki hükümet karşıtı gösteriler, Sarı Yelekliler olarak adlandırılan bir grup tarafından akar yakıt vergisi zammının protesto edilmesi amacıyla başlamıştı. Giderek daha geniş katılımlı bir hâl alan gösteriler nedeniyle hükümet, zam planını geçen haftalarda tamamen iptal etmişti. Ancak hükümetin attığı geri adıma rağmen eylemlerini sürdüren ve Macron'un istifasını isteyen protestocular, ekonomik eşitsizliğin giderilmesinin yanı sıra işçi, emekli ve öğrenci hakları dâhil diğer konulardaki taleplerini dile getirmek için gösterilere devam etmişti. Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçen Pazartesi günü ulusa seslenerek, asgari ücrete Ocak'tan itibaren 100 euro zam yapılması ve ayda 2 bin eurodan az kazanan emeklilere getirilen sosyal güvenlik vergisi zammının iptal edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde yapılan anketler, Macron'un açıkladığı önlem paketi sonrası, protestolara verilen desteğin yüzde 11-12 oranında azaldığını ortaya koymuştu.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,DÇÜ

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