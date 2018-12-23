Sarı Yelekliler tatile rağmen sokakta

Fransa'da akaryakıt vergisine getirilen zammı protesto için başlatılan Sarı Yeleklilerin eylemleri bu hafta sonu da devam etti. Başkent Paris'te göstericilerin toplanma noktası bu kez France Televisions ve BFM TV'nin merkez binasının yakınları oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen göstericiler, Fransız kanallarını sahte haber yapmakla suçladı. Tramvay hattını kapatan göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Fransız haber ajansı AFP, çıkan arbede sonucu gözaltına alınanlar olduğunu bildiriyor.

Paris'in yanı sıra Nantes ve Marsilya'da da gösteri düzenlendi. Gösterilere katılımın geçtiğimiz haftalara kıyasla düştüğü belirtiliyor. 22 Aralık'taki gösteriye 38 binden fazla kişinin katıldığı açıklanmıştı. En fazla katılımın kaydedildiği 17 Kasım'daki ilk gösterilerde yaklaşık 282 bin kişi yer almıştı. Net bir rakam açıklanmazken, katılımın gösterilerin başladığı günden bu yana en düşük seviyede olduğu vurgulandı. Ancak Sarı Yeleklilere destek veren işçi sendikaları ve siyasi gruplar, katılımın düşmesinde Noel ve yeni yıl tatilinin etkili olduğunun altını çiziyor.

Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sonucu Fransa'da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Video izle 00:34 Şimdi canlı 00:34 dk Polis Sarı Yelekliye silah çekti

AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe