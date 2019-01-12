Sarı Yelekliler siyasete giriyor

Düzenledikleri gösterilerle yaklaşık iki aydır Fransa gündeminin merkezine oturan Sarı Yelekliler hareketinin önde gelen isimlerinden 31 yaşındaki hasta bakıcı İngrid Levavasseur’ün de aralarında bulunduğu 10 isim, bu yıl 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde milletvekili adayı olma kararı aldı.

Sözkonusu karara gerekçe olarak, Fransız medyasına gönderilen bir metinde, "Biz artık, insanlık, dayanışma ve gezegenimiz gibi en temel noktaları unutmuş olan Avrupa kurumlarının kararlarına, finans kastının ve teknokratların buyruklarına boyun eğmek istemiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Şu ana dek milletvekili adayı olarak ismi açıklanan 10 kişi dışında Şubat ayı ortasına dek 69 Sarı Yelekli’nin daha aday olacağı belirtiliyor. Ancak seçimlere katılarak AP’ye girme fikrine hareketin tamamı destek vermiyor. Herhangi bir lideri bulunmayan hareketin İngrid Levavasseur gibi öne çıkan isimlerinden Maxime Nicolle, Avrupa Parlemantosu seçimlerinin, Sarı Yelekliler tarafından devrilmek istenen sistemin bir parçası olduğunu ve Levavasseur’ün bu seçimlerde aday olarak harekete ihanet ettiğini savundu. Levavasseur’ün sosyal medyadaki takipçilerinin bir bölümü de yorumlarında adaylık fikrine sert bir dille karşı çıktı.

Hükümetten adaylık fikrine destek

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise Sarı Yelekliler’in seçimlere katılma girişiminden memnun. Griveaux, hareketin seçmenler tarafından oylanacak somut fikirlerle ortaya çıkacak olmasından mutlu olduklarını dile getirdi. Fransız kamuoyu araştırmalarına göre Sarı Yelekliler’in kendi aday listesi ile katılacağı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 13 civarında bir oy potansiyeli bulunuyor. Yaklaşık 400 milyon seçmenin sandık başına gitme hakkına sahip olduğu seçimlerde, aralarında Almanya’nın da bulunduğu 12 ülkede seçim barajı uygulanmıyor. Fransa’nın da içinde yer aldığı 16 ülkede ise yüzde 3 ila yüzde 5 arasında seçim barajı uygulaması var.

dpa / ET, GA

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