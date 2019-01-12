 Sarı Yelekliler siyasete giriyor | AVRUPA | DW | 24.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Sarı Yelekliler siyasete giriyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterileriyle tanınan Sarı Yelekliler’den bazı isimler, Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olma kararı aldı.

Paris Protest Gelbwesten (Reuters/C. Platiau)

Önerdiğimiz linkler

2019'da AP ve AB Komisyonu'nda yeni yüzler göreve gelecek. İsimler değişse de popülizm, ticaret savaşları, göç ve bütçe gibi konularda pürüzler ise sürüyor. Yeni yıl 2018'i aratacak mı? DW'den Bernd Riegert'in analizi. (31.12.2018)

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi Avrupa Parlamentosu seçiminde adaylığını koydu. 82 yaşındaki Berlusconi'nnin siyasi faaliyette bulunma yasağı geçen yıl kaldırılmıştı. (18.01.2019)

Avrupa Birliği’ni eleştirmek popülistlerin popüler konusudur. Avrupa karşıtı olduğu AfD’nin yeniden aklına geldi. AfD Avrupa Parlamentosu ve eyalet seçimlerinde oylarını artırabilmek için yine AB’yi eleştiriyor. (14.01.2019)

Fransa’da hükümet ”Sarı Yeleklilerin” protestoları nedeniyle zor durumda. Fransız medyasında yer alan haberlere göre hükümet protestoları dindirmek için yeni bir önlem paketi planlıyor. (04.12.2018)

Düzenledikleri gösterilerle yaklaşık iki aydır Fransa gündeminin merkezine oturan Sarı Yelekliler hareketinin önde gelen isimlerinden 31 yaşındaki hasta bakıcı İngrid Levavasseur’ün de aralarında bulunduğu 10 isim, bu yıl 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde milletvekili adayı olma kararı aldı.

Sözkonusu karara gerekçe olarak, Fransız medyasına gönderilen bir metinde, "Biz artık, insanlık, dayanışma ve gezegenimiz gibi en temel noktaları unutmuş olan Avrupa kurumlarının kararlarına, finans kastının ve teknokratların buyruklarına boyun eğmek istemiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Şu ana dek milletvekili adayı olarak ismi açıklanan 10 kişi dışında Şubat ayı ortasına dek 69 Sarı Yelekli’nin daha aday olacağı belirtiliyor. Ancak seçimlere katılarak AP’ye girme fikrine hareketin tamamı destek vermiyor. Herhangi bir lideri bulunmayan hareketin İngrid Levavasseur gibi öne çıkan isimlerinden Maxime Nicolle, Avrupa Parlemantosu seçimlerinin, Sarı Yelekliler tarafından devrilmek istenen sistemin bir parçası olduğunu ve Levavasseur’ün bu seçimlerde aday olarak harekete ihanet ettiğini savundu. Levavasseur’ün sosyal medyadaki takipçilerinin bir bölümü de yorumlarında adaylık fikrine sert bir dille karşı çıktı.

Hükümetten adaylık fikrine destek

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise Sarı Yelekliler’in seçimlere katılma girişiminden memnun. Griveaux, hareketin seçmenler tarafından oylanacak somut fikirlerle ortaya çıkacak olmasından mutlu olduklarını dile getirdi. Fransız kamuoyu araştırmalarına göre Sarı Yelekliler’in kendi aday listesi ile katılacağı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 13 civarında bir oy potansiyeli bulunuyor. Yaklaşık 400 milyon seçmenin sandık başına gitme hakkına sahip olduğu seçimlerde, aralarında Almanya’nın da bulunduğu 12 ülkede seçim barajı uygulanmıyor. Fransa’nın da içinde yer aldığı 16 ülkede ise yüzde 3 ila yüzde 5 arasında seçim barajı uygulaması var.

dpa / ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Frankreich Gelbwesten Proteste in Nîmes

Sarı Yelekliler protestolarında 60'a yakın gözaltı 12.01.2019

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sarı Yelekliler protestolarında 60'a yakın kişi gözaltına alındı. Gösterilerde polis tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Frankreich Gelbwestenprotest in Paris

Paris: Sarı Yeleklilerin hedefi hükümeti devirmek 04.01.2019

Fransa hükümeti haftalardır süren Sarı Yelekliler protestolarının, hükümeti devirmeyi hedefleyen ayaklanma girişimine dönüştüğünü savundu. Protestocular yarın için Paris'te toplanma çağrısı yapmıştı.

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda 06.01.2019

Fransa’da Sarı Yelekliler sekizinci haftada yine sokaklara çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre ülke genelinde gösterilere yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Başkent Paris'te 34 kişi gözaltına alındı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Janukowitsch PK 11.03.2014 Rostow (Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)

Ukrayna'dan Yanukoviç'e vatana ihanetten 13 yıl hapis

2014'te Rusya'ya kaçan Ukrayna eski Devlet Başkanı, Kiev'de 13 yıl hapse mahkum edildi. Vatana ihanetten suçlu bulunan Yanukoviç kararı temyize taşıyacak.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  