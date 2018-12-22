Sarı Yelekliler bir kez daha sokaktaydı

Fransa'da Sarı Yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılım düştü. Noel'e üç gün kala ülke çapında düzenlenen gösterilere yaklaşık 38 bin kişi katıldı. Geçtiğimiz hafta gösterilerde 66 binden fazla kişi yer almıştı. Fransız İçişleri Bakanlığı gösteriler sonucu 22 kişinin gözaltına alındığını, 81 kişinin polis gözetimi altında olduğunu açıkladı.

Başkent Paris'teki gösterilere yaklaşık iki bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Paris'te gözaltına alınan 142 kişi arasında hareketin liderlerinden Eric Drouet'in de bulunuyor. Akaryakıt verigisi zammını protesto etmek için Sarı Yeleklilerin düzenlediği ilk gösteriye 282 bin kişi katılmıştı.

Paris'te düzenlenen Sarı Yeleklilerin eylemi sırasında polisin göstericilere silah çekmesi tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde etrafı göstericiler ile çevrili olan polisin silahını doğrulttuğu görülüyor. Polisin ateş etmediği belirtiliyor. Ancak göstericileri silahla korkutmak istemesi Fransa'da şaşkınlık yaratmış durumda.

Video izle 00:34 Şimdi canlı 00:34 dk Polis Sarı Yelekliye silah çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şiddete başvuran göstericilere karşı en sert yasal tepkinin gösterilmesini istemişti. Çad'da konuşan Macron, itidal ve birlik çağrısında da bulundu.

Gösteriler sırasında tansiyonun yüksek olduğu noktalardan biri Fransa ve İspanya sınırı oldu. Bağımsızlık yanlısı bir grup Katalanın Sarı Yelek giyerek Fransız göstericilere destek verdiği eylemde polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Gösteriler sırasında France 2 televizyonundan iki gazetecinin hedef alındığı belirtiliyor. Göstericilerin kendisini kovaladığını ve dövdüğünü söyleyen Fransız gazeteciler Anne Domy ve Audrey Guiraud, bir göstericinin yardımı ile olay yerinden kaçmayı başardıklarını söylüyor.

Ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki Perpignan bölgesinde yola barikat kuran Sarı Yeleklilerden bir göstericinin, araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Eylemlerde ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı.

Video izle 04:17 Şimdi canlı 04:17 dk Paylaş "Sarı Yelekli" Sabine DW'ye konuştu E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3A0EC "Sarı Yelekli" Sabine DW'ye konuştu

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe