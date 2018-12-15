 Sarı Yelekliler altıncı kez gösteri düzenledi | AVRUPA | DW | 22.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Sarı Yelekliler altıncı kez gösteri düzenledi

Fransa'da Sarı Yelekliler protesto için altıncı kez sokaklardaydı. Noel nedeniyle katılım az olurken cuma günü bir kişi hayatını kaybetti.

Gelbwesten in Frankreich Protest (Reuters/C. Hartmann)

Fransa'da Sarı Yeleklilerin altıncı kez düzenlediği protesto gösterisine katılım Noel nedeniyle düşük oldu. BFM ve CNews televizyon kanallarının haberlerinde Versailles ve başkent Paris sokaklarında göstericilerin dağınık ve sayıca az olduğu görüldü.

Turistik Sacre Coeur Bazilikası'nın bulunduğu Montmartre sokaklarında yürüyüş yapan Sarı Yelekliler "Parisliler bize katılın" sloganları attı. Kimi göstericiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istedi. Elysee Sarayı yakınındaki La Madeleine kilisesine yürümek isteyen bir grup Sarı Yelekli polis tarafından durdurulunca grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Fransız polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Paris polisinin verdiği rakamlara göre başkentteki gösterilere yaklaşık 800 kişi katıldı.

Gelbwesten in Frankreich Protest (Reuters/C. Hartmann)

Bir kişi öldü

Öte yandan Sarı Yeleklilerin protesto gösterileri sırasında bir kişi daha hayatını kaybetti. Fransa'nın güneyindeki Perpignan kentinde 36 yaşındaki bir kişi Cuma günü aracıyla Sarı Yeleklilerin kurduğu yol barikatında bulunan bir kamyona çarptı. Yaşanan kaza ile Sarı Yeleklilerin protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Gelbwesten in Frankreich Protest (Reuters/C. Hartmann)

Fransa'daki akaryakıt zamlarına ve Macron'un liberal reformlarına karşı kasım ayı ortasında başlayan protesto gösterileri ismini tüm motorlu taşıtlarda taşınması zorunlu olan sarı yeleklerden alıyor.

Sarı Yeleklilerin protesto gösterileri 17 Kasım tarihinde 300 bin kişiye ulaşmış son haftalarda hız kaybetmişti. Geçen Cumartesi günü gösteriye katılanların sayısı 66 bin olarak kaydedilmişti.

Reuters/EC,ÇÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Avrupa'nın yarısı sokağa mı indi?

Fransa'daki protestolar sonrası Macaristan, Arnavutluk ve Sırbistan'da da binlerce kişi farklı sebeplerle sokaklarda. Almanya'da da küçük çaplı bir "Sarı Yelek" protestosu oldu. DW, bu protestoların nedenlerini derledi. (19.12.2018)  

Fransa bütçe açığı sınırını aşacak

Fransa'nın bütçe açığı 2019'da yüzde 3'ün üzerine çıkacak. Cumhurbaşkanı Macron'un sarı yeleklilere verdiği tavizlerin ek borçlanmanın artmasına yol açacağı belirtiliyor. (17.12.2018)  

Sarı Yelekliler yine sokaklarda

Fransa'da hükümeti protesto eden binlerce kişi bu haftasonu da gösteri düzenledi. Gösterilere katılımın düşük olduğu Paris'te çıkan olaylarda polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Kentte 100’e yakın kişi gözaltına alındı. (15.12.2018)  

Sarı Yelekliler Arap ülkelerindeki göstericilere ilham veriyor

Fransa'da Sarı Yelekliler'in protestoları birçok Arap ülkesinde yakından izleniyor. Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerde hükümetler, Fransa'daki gösterilerden ilham alınmasından endişe ediyor. (15.12.2018)  

Benzer içerik

Frankreich Gelbwesten-Proteste in Paris

Sarı Yelekliler yine sokaklarda 15.12.2018

Fransa'da hükümeti protesto eden binlerce kişi bu haftasonu da gösteri düzenledi. Gösterilere katılımın düşük olduğu Paris'te çıkan olaylarda polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Kentte 100’e yakın kişi gözaltına alındı.

Gelbwesten Champs-Elysee Proteste gegen Erhöhung der Benzinpreise

Macron'un önlem paketi Sarı Yeleklileri memnun etmedi 11.12.2018

Fransa'da 100 euroluk asgari ücret zammını da içeren önlem paketi sonrası Sarı Yeleklilerin eylemlerine devam etmesi bekleniyor. Fransız hükümeti ise 10 milyarlık paketin ayrıntılarını açıklayacak.

Frankreich Ausschreitungen auf der Champs Elysees in Paris Paris France November 24 2018 The Ye

Sarı Yelekli gösterici öldü 13.12.2018

Fransa'nın güneyinde Sarı Yelekli bir göstericinin kamyon çarpması sonucu öldüğü açıklandı. Haftalardır süren gösteriler sonucu dört kişi hayatını kaybetmişti. Bugün Macron hükümetine güven oylaması yapılması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Spanien Protest gegen Parlamentssitzung in Barcelona (Reuters/S. Vera)

Barcelona'da kabine toplantısı Katalanları öfkelendirdi

İspanya'da kabinenin Barcelona'da toplanmasına tepki gösteren binlerce bağımsızlık yanlısı Katalan sokağa döküldü. Göstericiler yolları kapatırken, polisin müdahalesi sonucu 43 kişi yaralandı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  