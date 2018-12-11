 Sarı Yelekli gösterici öldü | AVRUPA | DW | 13.12.2018

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AVRUPA

Sarı Yelekli gösterici öldü

Fransa'nın güneyinde Sarı Yelekli bir göstericinin kamyon çarpması sonucu öldüğü açıklandı. Haftalardır süren gösteriler sonucu dört kişi hayatını kaybetmişti. Bugün Macron hükümetine güven oylaması yapılması bekleniyor.

Frankreich Ausschreitungen auf der Champs Elysees in Paris Paris France November 24 2018 The Ye (imago/IP3press)

Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemlerine katılan bir göstericinin öldüğü açıklandı. Olayın, Fransa'nın güneyindeki Avignon kentinde meydana geldiği açıklandı. 23 yaşındaki göstericiye otoban çıkışında yer alan bir kavşakta kamyon çarptığı ve kamyon şoförünün gözaltına alındığı belirtildi.

17 Kasım'dan bu yana süren Sarı Yeleklilerin eylemleri sırasında dört kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Macron'a güven oylaması

Sarı Yeleklilerin eylemleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti, parlamentonun alt kanadında güven oylamasına tabi tutulacak. Aşırı sol ve Sosyalist milletvekillerinin talebi üzerine yapılacak oylamada, çoğunluğu elinde tutan hükümetin güvenoyu alması bekleniyor.

Oylamanın bugün yapılması planlanıyordu. Ancak iki kişinin hayatını kaybettiği Strasbourg'daki saldırı nedeniyle oylamanın ertelenebileceği belirtiliyor.

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Sarı Yelekliler neden eylem yapıyor?

Fransa'nın binlerce kişinin katıldığı Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla başlamıştı. 17 Kasım'dan bu yana süren gösteriler, ülke genelinde hükümet politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüştü. Araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyerek eylem yaptıkları için "Sarı Yelekliler" adını alan göstericiler, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda taleplerini duyurmaya çalışıyor.

Macron'un istifaya çağrıldığı gösterilerin ardından hükümet geçen hafta akaryakıt vergisi zammı planını iptal etmişti. Macron, Pazartesi günü ulusa seslenerek, asgari ücrete Ocak'tan itibaren 100 euro zam yapılması ve ayda 2 bin eurodan az kazanan emeklilere getirilen sosyal güvenlik vergisi zammının iptal edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Ancak, Macron'un attığı adımları yetersiz bulan bazı gösteriler Cumartesi günü yeni eylem düzenlenmesi için çağrıda bulunmuştu.

DW,AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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