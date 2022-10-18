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Fotoğraf: Erhan Ortac/Getty Images
PolitikaTürkiye

"Sansür" yasası: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Malezya örneği

2 saat önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün yürürlüğe giren "dezenformasyon" yasasının tartışmalı 29'uncu maddesinin yürütmesinin durdurulması için AYM'ye başvuracaklarını açıkladı, Erdoğan'a Malezya örneğini verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün yürürlüğe giren "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"  ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracağını açıkladı. "Sansür yasası kabul edildi" diyen Kılıçdaroğlu, "29. maddeyi yürütmeyi durdurma talebiyle AYM'ye gideceğiz, ardından da yasanın tamamı ile ilgili AYM’ye gideceğiz. Bu kanun çıksa da çıkmasa da Türkiye bir otoriter yönetimle karşı karşıyadır" dedi.

AKP ve MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” iddiasıyla hazırladığı yasa, sivil toplum kuruluşları ve basın meslek örgütlerinin de yoğun eleştirilerine yol açmıştı. Yasanın tartışmalı 29'uncu maddesi, "halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayın yapan” kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

CHP'den yapılan açıklamada da Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, yasanın tartışmalı 29'uncu maddesinin yürürlüğünün durdurulması için bugün saat 16:00’da Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'ndan Malezya örneği

Konuşmasında Malezya örneğini veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir şey hatırlatmak isterim. Eski Malezya Başbakanı Najip Razak. Başbakan olduktan sonra bir uluslararası toplantıda 'Malezya'da internete asla sansür uygulanmayacaktır' diye bir açıklama yapıyor. 2015 yılında Malezya Varlık Fonu'ndan başbakanın hesabına 700 milyon dolar para aktarıldığı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine haber yapıyor, ardından erişim yasakları geliyor. Yalan haberlere karşı kanun diye bir kanun sevk etti. Meclis'te kabul edildi. Aynı bizdeki gibi sansür yasası kabul edildi. 2018'de seçimleri bu adam kaybetti sonra yargılandı ve mahkum oldu. Adalet ağır yürüse de mutlaka hedefini bulacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

DW/BÖ,BK

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