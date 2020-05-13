Sanofi: Aşı önce Amerikalılara satılacak

Avrupa'nın en büyük ilaç şirketi olan Sanofi, ABD ile bir ön anlaşma yaparak, koronavirüs aşısının ilk olarak Amerikalılara yapılmasının önünü açtı.

Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hudson, 24 Nisan'da gazetecilerle yaptığı bir telekonferansta, koronavirüs aşısının önce Amerikalılara verilmesinin "muhtemel" olduğunu söylemişti. Sanofi, bu ihtimali gerçeğe dönüştürecek bir adım atarak, ABD ile bir ön anlaşma imzaladı.

Şirketin İngiliz yetkilisi Paul Hudson, Bloomberg kanalına verdiği demeçte, "ABD hükümeti riskleri paylaşma konusunda yatırım yaptığı için ön siparişte de en büyük hakka sahip" ifadesini kullandı.

Hudson bu açıklama ile üretilebilecek koronavirüs aşısında önceliğin ABD'de olduğunu açıkça ortaya koymuş oldu.

Dünya genelinde yüz farklı proje sürüyor

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Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, Sanofi'nin önceliği ABD'ye vermesinin nedeni, ABD'nin Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu'nun (BARDA) ilaç şirketlerine yaptığı yatırımlar. Bu şirketlere mali kaynak sağlayan kurum, buna karşılık üretimin bir bölümünün ABD'ye satılmasını istiyor.

Sanofi yetkilisi Hudson birçok kez Avrupa'dan da, ABD'nin stratejisini izleyerek, BARDA gibi yatırımlar yapmasını talep etmişti.

Hudson aşıda önceliğin ABD'de olacağını işaret etmesine rağmen, Sanofi'nin aşıyı ne zaman bulabileceği belirsizliğini koruyor. Halen dünya genelinde aşıyı bulabilmek için yaklaşık yüz farklı proje yürütülüyor. Söz konusu aşının birçok farklı üretici şirket tarafından piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

DW,Reuters,dpa/GA,JD

© Deutsche Welle Türkçe