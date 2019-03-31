Sandıklar açıldı, sonuçlar gelmeye başladı

Türkiye’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy sayım işlemi sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verilere göre oy dağılımı şöyle oldu:

► Türkiye genelinde

Açılan Sandık: %73.24

Cumhur İttifakı (AKP-MHP): %52.25

Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti): %37.17

AKP %45.89

CHP %30.09

MHP %6.36

İyi Parti %7.10

HDP %3.86

Diğer %6.72

► Ankara Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %76

Mansur Yavaş (CHP): %49.81

Mehmet Özhaseki (AKP): %47.81

Diğer: %1.02

Mesut Doğan (Saadet): %0.77

Haydar Yılmaz (DSP): %0,22

► İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %88

Binali Yıldırım (AKP): %49.67

Ekrem İmamoğlu (CHP): %47.77

Diğer: %0.78

Necdet Gökçınar (Saadet): %1.24

Muammer Aydın (DSP): %0.48

► İzmir Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %68

Mustafa Tunç Soyer (CHP): %58.16

Nihat Zeybekci (AKP): %38.22

Diğer: %1.55

Şerafettin Kılıç (Saadet): %0.77

Selçuk Karakülçe (DSP): %0.46

► Bursa Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %61

Alinur Aktaş (AKP): %49.59

Mustafa Bozbey (CHP): %46.97

Diğer: %0.96

Mehmet Atmaca (Saadet): %1.49

Metin Engin (DP): %0.48

► Adana Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %48

Zeydan Karalar (CHP): %52.14

Hüseyin Sözlü (MHP): % 43.65

Diğer: % 1.86

Muhammet Çelebi Keyhıdır (Saadet): % 1.41

Mehmet Çağrı Bağatur (DSP): %0.32

► Diyarbakır Belediye Başkanlığı

Açılan Sandık: %66

Adnan Selçuk Mızraklı (HDP): %62.27

Cumali Atilla (AKP): %30.98

Diğer: %1.05

Fesih Bozan (Saadet): % 2.34

Veysi Ağhan (CHP): %1.70

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı ve resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mehmet Zeybek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Yücel Yılmaz, Bingöl Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Nesrullah Tanğlay, Karabük Belediye Başkanlığı'nı MHP adayı Rafet Vergili, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Selahattin Gürkan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mehmet Hilmi Güler, Rize Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Rahmi Metin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mustafa Demir, Sivas Belediye Başkanlığı’nı AKP adayı Hilmi Bilgin, Tokat Belediye Başkanlığı’nı AKP adayı Eyüp Eroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Murat Zorluoğlu, ırnak Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mehmet Yarka, Artvin Belediye Başkanlığı’nı CHP adayı Demirhan Elçin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Bilecik Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı.

DW, EC, MK

©Deutsche Welle Türkçe