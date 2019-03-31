Sandıklar açıldı, il il kesinleşen sonuçlar

Türkiye’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy sayım işlemi sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verilere göre oy dağılımı şöyle oldu:

► Türkiye genelinde

Açılan Sandık: %90.12

Cumhur İttifakı (AKP-MHP): %51.76

Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti): %37.64

AKP %45.01

CHP %30.26

MHP %6.75

İyi Parti %7.38

HDP %3.99

Diğer %6.61

► Ankara Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %91

Mansur Yavaş (CHP): %50.54

Mehmet Özhaseki (AKP): %47.27

Diğer: %0.61

Mesut Doğan (Saadet): %0.86

Haydar Yılmaz (DSP): %0,25

► İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %98

Binali Yıldırım (AKP): %48.76

Ekrem İmamoğlu (CHP): %48.60

Diğer: %0.69

Necdet Gökçınar (Saadet): %1.22

Muammer Aydın (DSP): %0.46

► İzmir Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %82

Mustafa Tunç Soyer (CHP): %58.14

Nihat Zeybekci (AKP): %38.32

Diğer: %1.21

Şerafettin Kılıç (Saadet): %0.85

Selçuk Karakülçe (DSP): %0.53

► Bursa Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %87

Alinur Aktaş (AKP): %49.53

Mustafa Bozbey (CHP): %46.92

Diğer: %0.69

Mehmet Atmaca (Saadet): %1.55

Metin Engin (DP): %0.61

► Adana Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %64

Zeydan Karalar (CHP): %52.77

Hüseyin Sözlü (MHP): % 43.21

Diğer: % 1.39

Muhammet Çelebi Keyhıdır (Saadet): % 1.55

Mehmet Çağrı Bağatur (DSP): %0.35

► Diyarbakır Belediye Başkanlığı

Açılan Sandık: %83

Adnan Selçuk Mızraklı (HDP): %63.28

Cumali Atilla (AKP): %30.67

Ali Artun (DSP): %0.65

Fesih Bozan (Saadet): % 2.08

Veysi Ağhan (CHP): %1.79

Cumhur İttifakı'nın kazandığı belediyeler

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı ve resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mehmet Zeybek, Ağrı Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Savcı Sayan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Yücel Yılmaz, Bayburt Belediye Başkanlığı'nı MHP adayı Hükmü Pekmezci, Bingöl Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Nesrullah Tanğlay, Çorum Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Halil İbrahim Aşgın, Düzce Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Faruk Özlü, Elazığ Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Şahin Şerifoğulları, Erzincan Belediye Başkanlığı'nı MHP adayı Bekir Aksun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mehmet Sekmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Fatma Şahin, Gümüşhane Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Ercan Çimen, Karabük Belediye Başkanlığı'nı MHP adayı Rafet Vergili, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Memduh Büyükkılıç, Kilis Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mehmet Abdi Bulut, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Selahattin Gürkan, Niğde Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Emrah Özdemir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mehmet Hilmi Güler, Osmaniye Belediye Başkanlığı'nı MHP adayı Kadir Kara, Rize Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Rahmi Metin, Sakarya Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Ekrem Yüce, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mustafa Demir, Sivas Belediye Başkanlığı’nı AKP adayı Hilmi Bilgin, Şırnak Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mehmet Yarka, Tokat Belediye Başkanlığı’nı AKP adayı Eyüp Eroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Murat Zorluoğlu, Uşak Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Mehmet Çakın, Zonguldak Belediye Başkanlığı'nı AKP adayı Ömer Selim Alan kazandı.

Millet İttifakı'nın kazandığı belediyeler

Henüz kesin olmayan sonuçlara göre Ardahan Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanlığı’nı CHP adayı Demirhan Elçin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Bilecik Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Tanju Özcan, Burdur Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Ali Orkun Ercengiz, Çanakkale Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Ülgür Gökhan, Sinop Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Barış Ayhan kazandı.

Tunceli Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Batman Belediye Başkanlığı'nı HDP adayı Mehmet Demir, Diyarbakır Belediye Başkanlığı'nı HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Belediye Başkanlığı'nı HDP adayı Ahmet Türk, Hakkari Belediye Başkanlığı'nı HDP adayı Cihan Karaman, Kars Belediye Başkanlığı'nı HDP adayı Ayhan Bilgen kazandı.

DW, EC, MK

©Deutsche Welle Türkçe