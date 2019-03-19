Sandık başına giden Finlandiya'da gündem iklim değişikliği

Finlandiya'da seçmenler, iklim değişikliği ile mücadele konusunun öne çıktığı bir seçim kampanyasının ardından bugün sandık başına gidiyor. 5.5 milyon nüfuslu Avrupa Birliği üyesi Finlandiya'da, 200 sandalyeli meclisin yeni üyeleri seçilecek. 2 bin 500 aday ve 19 partinin yarıştığı seçimler için Greenpeace'in Finlandiya şubesi "iklim seçimi" değerlendirmesini yapıyor.

Çoğu siyasi partinin iklim değişikliği konusunu seçim vaatleri arasına aldığı ülkede nükleer enerjiye yatırım gelecek yıl açılacak olan yeni bir nükleer tesisle artırılacak. Finlandiya'da meclis geçtiğimiz ay aldığı kararla kömüre dayalı enerji üretimine 2029 yılı itibarıyla son verme kararı almıştı. Partilerin önerileri arasındaysa elektrikli araçların sayısının artırılması, sera gazı salımını tetikleyen et tüketimini vergi artışı ile düşürme ve okullar gibi devlet kurumlarında vejetaryen mutfağına ağırlık verme gibi teklifler bulunuyor.

27 yaşındaki seçmen Sofia Frantsi, Associated Press haber ajansına verdiği röportajda, "Herkes için önemli olan konu iklim değişikliği. Bu bir nevi iklim değişikliği seçimi. Bu herkesi adeta depresyona sokan bir konu" diyor.

Ülke çapında yapılan yeni anket seçmenin yüzde 70'inin iklim değişikliği ile mücadele ve karbon ayakizinin azaltılmasının yeni hükümetin önceliği olmasını talep ediyor.

Anketler ne diyor?

Yaklaşık 4.5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Finlandiya'da anketler sandıktan birinci çıkacak olan partinin yaklaşık yüzde 20 ile Sosyal Demokrat parti olacağını gösteriyor. Parti lideri Antti Rinne'nin yeni hükümeti kurma görevini üstlenmesi bekleniyor. Popülist Finns Partisi'nin ve muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi'nin de yaklaşık yüzde 16'lık oy alarak ikinci ve üçüncü sırayı alması bekleniyor. Sandıkta dördüncü gelmesi beklenen parti ise dört yıldır iktidarda olan Merkez Partisi. Resmi sonuçların en geç Pazartesi sabah belli olacağı belirtiliyor.

Video izle 01:56 Paylaş Finlandiya'daki temel gelir projesinin ilk sonuçları E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3DIp4 Finlandiya'daki temel gelir projesinin ilk sonuçları

AP,dpa,AFP/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe