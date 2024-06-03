Anketlere göre Meksika'da seçimi Sheinbaum kazandı

Meksika'da yaklaşık 100 milyon kayıtlı seçmen, devlet başkanlığı, Vekiller Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu seçimleri için dün sandık başına gitti.

Açılan sandıkların yüzde 5'ine göre sol çizgideki Morena partisinin adayı Claudia Sheinbaum'un oy oranı yüzde 59 düzeyinde olurken muhafazakar çizgideki Ulusal Eylem Partisi'nin adayı Xochitl Galvez'in oy oranı yüzde 29 seviyesinde. Galvez henüz yenilgiyi kabullenmedi ve destekçilerinden resmi sonuçlar gelene kadar sabırlı olmalarını istedi.

Muhalefetin adayı Xochitl Galvez Fotoğraf: Gerardo Vieyra/NurPhoto/picture alliance

Sandık çıkış anketlerine göre devlet başkanlığı seçimlerini Sheinbaum kazanıyor. Anket şirketi Parametria'nın tahminine göre eski Meksiko Belediye Başkanı Sheinbaum oyların yüzde 56'sını aldı. Parametria, rakibi Xochitl Galvez'in alacağı oyu ise yüzde 30 olarak tahmin etti. Anket şirketi Enkoll ise 61 yaşındaki Sheinbaum'un oyların yüzde 57,8'ini Galvez'in ise yüzde 29,1'ini alacağı tahmininde bulundu. Devlet başkanlığı seçimlerinin üçüncü ve tek erkek adayı olan merkez sol çizgideki Yurttaş Hareketi'nin adayı Jorge Álvarez Máynez'in oy oranı ise yüzde 11,4 olarak öngörüldü.

Kuzey Amerika'nın ilk kadın devlet başkanı

Dünyanın ikinci büyük Roma Katolik nüfusuna ev sahipliği yapan, geleneksel kadın ve erkek rollerine dayalı maço kültürüyle tanınan Meksika'da kadın bir devlet başkanının seçilmesi önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Mevcut sonuçlar kesinleştiği takdirde Sheinbaum sadece Meksika'da değil Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile birlikte tüm Kuzey Amerika ülkelerinde ilk kadın devlet başkanı olacak.

2018 yılından beri devlet başkanlığı görevinde olan Andres Manuel Lopez Obrador'un siyasi mirasçısı olarak görülen Sheinbaum'un zaferinde yoksullardan aldığı desteğin önemli rol oynadığı değerlendiriliyor. Sheinbaum'un Meksika'da hem toplumsal refah politikalarını artırmayı hem de bütçe açığı ve düşük ekonomik büyüme sorunlarının üstesinden gelmeyi başarması gerekecek. Resmen seçilmesi halinde Sheinbaum'un görev dönemi 1 Ekim tarihinde başlayacak.

Oyları götüren seçim görevlileri Fotoğraf: Daniel Becerril/REUTERS

Güvenlik ülkenin başlıca sorunu

Sheinbaum seçim kampanyası sırasında güvenlik vaadinde de bulundu. Meksika'da dün düzenlenen seçimler ülke tarihinde şiddetin en yüksek olduğu seçimler ve seçim kampanyaları sırasında 38 aday cinayete kurban gitti. Birçok siyaset bilimci Lopez Obrador döneminde ülkedeki organize suç örgütlerinin nüfuzlarını genişlettiğini ve derinleştirdiğini kaydediyor. Lopez Obrador'un altı yıllık görev döneminde 180 bin kişinin öldürüldüğü ve 50 bin kişinin de kaybolduğu bildiriliyor. Obrador güvenlik stratejisi olarak "mermi yerine kucaklaşma" sloganını öne çıkarırken muhalefetin adayı Galvez bu stratejiyi "suçlularla kucaklaşma vatandaşa mermi" sözleriyle eleştirmişti.

AFP, Reuters / EC, JD

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