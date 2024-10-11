Sanchez'den İsrail'e silah sevkiyatını durdurma çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası topluma, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma çağrısı yaptı. Cuma günü Vatikan'da Papa Françesko'yla görüşen Sanchez, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'da yaşananlar karşısında, uluslararası toplumun İsrail hükümetine silah ihraç etmeyi bırakması ivedi bir gerekliliktir" ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı, bu çağrısını uluslararası toplumun tamamına yönelteceğini sözlerine ekledi. Sanchez; Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'da şiddet ve savaşın yayılmasına "şu ya da bu şekilde katkıda bulunulmaması gerektiğini" savundu.

Sanchez, geçen yıl Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına cevaben Gazze'ye yoğun saldırılara başlayan İsrail'e karşı en eleştirel tavrı benimseyen Batılı liderlerden biri. İspanya, geçen Mayıs ayında İrlanda ve Norveç'le eş zamanlı olarak Filistin devletini resmen tanımıştı. Bu adım ve Sanchez'in sert eleştirileri, İspanya ile İsrail arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde kötüleşmesine neden olmuştu.

Batı dünyasını ikiye bölen sevkiyat konusu

İsrail'e silah sevkiyatı konusu aylardır Batılı devletler arasında görüş ayrılıklarına neden oluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonunda yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de kullandığı silahların sevkiyatına son verilmesi gerektiğini savunmuştu. Birleşik Krallık ise Eylül ayında uluslararası hukukun ihlal edilmesi riski taşıyan toplam 350 silah ihracatı onayının askıya alındığını duyurmuştu.

Diğer yandan Almanya, İsrail'e güçlü desteğinde ısrarcı bir tavır benimsiyor. Berlin'deki hükümet, Perşembe günü, İsrail'e yeni silah sevkiyatları konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te İsrail'e yönelik Hamas saldırısının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, hükümetin İsrail'e yeterince destek vermediği yönündeki eleştirileri geri çevirerek "(İsrail'e) silah sevkiyatı yaptık ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in en güçlü askeri müttefiği olan ABD ise Gazze Şeridi'nin güneydeki Refah'a yönelik o dönemde beklenen İsrail saldırısı karşısında, Mayıs ayında İsrail'e yapılması planlanan ağır bombaların sevkiyatını askıya almıştı. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, şimdiye kadar silah sevkiyatının kısıtlanmasını İsrail'e karşı bir baskı aracı olarak gündeme getirmedi.

AFP/SÖ,JD

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