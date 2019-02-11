Sanayi üretiminde yüzde 9,8 azalma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Türkiye'de sanayi üretimi Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 oranında azaldı. Dördüncü çeyrekte ise 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 azalma var. Sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre düşüş oranı ise yüzde 5,2 seviyesinde. Sanayi üretimi endeksi yıllık ortalamada ise yüzde 1,8 arttı.

Sanayi üretiminde beklenen düşüş oranı aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 7,5 seviyesindeydi.

Cari açık azaldı

Diğer yandan Merkez Bankası cari açık verilerini açıkladı. Buna göre 2018'de cari açık yaklaşık 20 milyar dolar azalarak 27,6 milyar dolar oldu. Cari işlemler açığı, 2017'nin aralık ayına kıyasla 6,3 milyar dolar azalarak 1,43 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2018 yılında cari işlemler açığı 27,6 milyar dolara geriledi.

DW/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

