Esrarengiz sanatçı PAK

PAK gizemli bir dijital sanatçı. Kimse onun kim olduğunu tam olarak bilmiyor. Yüzünü ve sesini saklayan PAK’ın son koleksiyonu, dünyaca ünlü müzayede firması Sotheby’s tarafından satışa sunuldu ve toplamda 17 milyon dolar gibi astronomik bir rakama satıldı. Özel bir röportajla DW Türkçe’den Serdar Vardar'ın sorularını yazılı olarak yanıtlayan PAK bu video için kendisini seslendirmemize izin verdi.