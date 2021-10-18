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Sanatçı, güzel sanatların herhangi bir dalında üretimde bulunan, katkı sunan kişi. Sanatçı sinema, tiyatro, müzik vb. alanlarda eserlerini oynar, yorumlar ya da uygular.
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Onur Yürüyüşü'ndeki görüntüleri sosyal medyada Madonna tarafından da paylaşılan Alman sanatçı Georgi, İstanbul'da yaşadıklarını DW Haber'e anlattı. İstanbul Sözleşmesi: "Yok hükmünde kararla, sözleşmeden çıkarılıyoruz". AYM'den 125 bin KHK'lıyı ilgilendiren karar. Atatürk Havaliman saldırısının 5'inci yıl dönümünde IŞİD Türkiye için hâlâ tehdit mi?
PAK gizemli bir dijital sanatçı. Kimse onun kim olduğunu tam olarak bilmiyor. Yüzünü ve sesini saklayan PAK’ın son koleksiyonu, dünyaca ünlü müzayede firması Sotheby’s tarafından satışa sunuldu ve toplamda 17 milyon dolar gibi astronomik bir rakama satıldı. Özel bir röportajla DW Türkçe’den Serdar Vardar'ın sorularını yazılı olarak yanıtlayan PAK bu video için kendisini seslendirmemize izin verdi.
NFT ve Kripto sanat çılgınlığı dünyayı gittikçe sarıyor. Uçuk rakamlara satılan dijital dosyalar sonrasında daha da çok sanatçı ve koleksiyoner bu mecraya akın ediyor. Tabii kısa yoldan zengin olmak isteyenler de... Peki ama NFT nedir ve bu teknolojinin altında yatan temel prensip bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Ve tabii, NFT ile zengin olabilir miyiz?
Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society’nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı. Bu yaz özellikle üç ülkenin Mars misyonları nedeniyle marş yeniden gündemde. Sanatçı marşın yüzlerce yıl boyunca söylenmesini ve geleceğin insanlarına ilham ve umut vermesini istiyor.