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Sanatçı

Sanatçı, güzel sanatların herhangi bir dalında üretimde bulunan, katkı sunan kişi. Sanatçı sinema, tiyatro, müzik vb. alanlarda eserlerini oynar, yorumlar ya da uygular.

DW Türkçe'nin sanatçı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Hozan Cane steht vor dem Gericht. Die Ausreisesperre gegen die Kölner Sängerin mit dem Künstlernamen Hozan Cane wurde beim heutigen Prozess in Edirne in der Westtürkei aufgehoben. Cane will sobald wie möglich nach Deutschland zurückkehren. Cane wurde Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen, die in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation gilt. +++ dpa-Bildfunk +++

Hozan Cane hakkında 3 yıl hapis cezası 18.10.2021

Alman vatandaşı sanatçı Hozan Cane Türkiye'de "teröre destek verme" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Almanya'da bulunan Cane duruşmaya katılmadı.

DW Haber - 15.09.2021 15.09.2021

DW Haber'de bugün: Diyanet: 4-6 yaş Kur'an kursları zorunlu eğitimden sayılsın, Prof. Şenol: Üç beş yobaz sesimi kısamaz, Covid aşısı olanlar grip aşısı da olabilir mi?, Sanatçılar Taliban ile yaşamı anlatıyor.
Der türkischer Schauspieler und Theatermacher Genco Erkal auf der Bühne. Kunst, Theater, Kritik, politisches Theatar Foto: ANKA (Agentur)

Genco Erkal için hapis istemi 23.08.2021

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Avrupa'daki Türk muhalifler tedirgin 27.07.2021

Almanya'da gün geçtikçe daha fazla Türkiye kökenli muhalif gazeteci, sanatçı ve siyasetçi can güvenliği olmadığı gerekçesiyle polis tarafından uyarılıyor.
HANDOUT - 14.11.2018, ---: Die undatierte Aufnahme zeigt die deutsch-kurdische Sängerin Hozan Cane. Eine seit Ende Juni in der Türkei inhaftierte deutsch-kurdische Sängerin ist wegen Mitgliedschaft in der als terroristisch eingestuften Organisation PKK zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. (bestmögliche Qualität - zu dpa «Kölner Sängerin in Türkei wegen Terrorvorwürfen verurteilt» vom 14.11.2018) Foto: --/Management/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Hozan Cane'nin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı 14.07.2021

Türkiye'de terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanan Alman vatandaşı sanatçı Hozan Cane'nin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

DW Haber - 28.06.2021 28.06.2021

Onur Yürüyüşü'ndeki görüntüleri sosyal medyada Madonna tarafından da paylaşılan Alman sanatçı Georgi, İstanbul'da yaşadıklarını DW Haber'e anlattı. İstanbul Sözleşmesi: "Yok hükmünde kararla, sözleşmeden çıkarılıyoruz". AYM'den 125 bin KHK'lıyı ilgilendiren karar. Atatürk Havaliman saldırısının 5'inci yıl dönümünde IŞİD Türkiye için hâlâ tehdit mi?
Protesters chant slogans during a demonstration in Istanbul,Saturday, March 27, 2021 against Turkey's withdrawal from Istanbul Convention, an international accord designed to protect women from violence. The Istanbul Convention states that men and women have equal rights and obliges national authorities to take steps to prevent gender-based violence against women, to protect victims and to prosecute perpetrators. Conservative groups and some officials from Turkeys President Recep Tayyip Erdogan's Islamic-oriented ruling party take issue with these terms, saying they promote homosexuality. (AP Photo/Emrah Gurel)

İstanbul Sözleşmesi için çağrı: "Sen de ses ver" 27.06.2021

Sanatçı ve gazeteci kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkılmasına günler kala sosyal medyada kampanya başlattı. Ünlü isimler, "#İstanbulsözlesmesihepimizin demek için sen de ses ver" çağrısı yapıyor.
Doing Your Bit: Upcycling waste wood in Egypt

Hurda ahşaptan mobilya üretimi 20.04.2021

Mısırlı sanatçı ve tasarımcılar hurda ahşaptan lüks ve sürdürülebilir mobilyalar üretiyor. Normalde çöpe atılacak malzemeden üretilen mobilyaları Avrupa başkentlerine satıyorlar.

Esrarengiz sanatçı PAK 17.04.2021

PAK gizemli bir dijital sanatçı. Kimse onun kim olduğunu tam olarak bilmiyor. Yüzünü ve sesini saklayan PAK’ın son koleksiyonu, dünyaca ünlü müzayede firması Sotheby’s tarafından satışa sunuldu ve toplamda 17 milyon dolar gibi astronomik bir rakama satıldı. Özel bir röportajla DW Türkçe’den Serdar Vardar'ın sorularını yazılı olarak yanıtlayan PAK bu video için kendisini seslendirmemize izin verdi.

NFT nedir? Sizi zengin eder mi? 09.04.2021

NFT ve Kripto sanat çılgınlığı dünyayı gittikçe sarıyor. Uçuk rakamlara satılan dijital dosyalar sonrasında daha da çok sanatçı ve koleksiyoner bu mecraya akın ediyor. Tabii kısa yoldan zengin olmak isteyenler de... Peki ama NFT nedir ve bu teknolojinin altında yatan temel prensip bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Ve tabii, NFT ile zengin olabilir miyiz?

HANDOUT - 28.09.2020, Aserbaidschan, --: Dieses Bild stammt aus Aufnahmen, die das aserbaidschanische Verteidigungsministerium am Sonntag, dem 27. September 2020, veröffentlicht hat, und zeigt den Start einer aserbaidschanischen Rakete von einem Raketenwerfer an der Kontaktlinie der selbsternannten Republik Berg-Karabach, Aserbaidschan. Die Kämpfe zwischen armenischen und aserbaidschanischen Streitkräften um die umstrittene separatistische Region Berg-Karabach gingen am Montagmorgen nach dem Ausbruch am Vortag weiter, wobei sich beide Seiten gegenseitig die Schuld für die Wiederaufnahme der Angriffe zuschieben. Foto: Uncredited/Azerbaijan's Defense Ministry/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Almanya Federal Meclisi'ne Dağlık Karabağ için açık mektup 10.10.2020

Almanya'da bir grup sanatçı, yazar, siyasetçi ve din adamı, federal milletvekillerine açık bir mektup yazarak Dağlık Karabağ'da şiddeti durdurma ve çok taraflı bir barış inisiyatifi başlatma çağrısında bulundu.

DW Haber - 01.10.2020 01.10.2020

DW Haber'de bugün: TTB: Sil baştan yol almamız lazım, HDP'nin Meclis açılışı boykotu, Brüksel'deki zirvede Türkiye'ye yaptırım olasılığı düşük, Alman vatandaşı Kürt sanatçı Hozan Cane tahliye oldu, Kullanıcılar yeni sosyal medya düzenlemesine tepkili.
Hozan Canê Vegere

Hozan Cane serbest bırakıldı 01.10.2020

Türkiye'de terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Kürt sanatçı Hozan Cane'nin 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Mars ulusal marşı hazır: Bu çölü canlandırın! 26.08.2020

Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society’nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı. Bu yaz özellikle üç ülkenin Mars misyonları nedeniyle marş yeniden gündemde. Sanatçı marşın yüzlerce yıl boyunca söylenmesini ve geleceğin insanlarına ilham ve umut vermesini istiyor.
Hozan Canê Vegere

Hozan Cane tutuklu kalmaya devam edecek 06.08.2020

Türkiye'de terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Kürt sanatçı Hozan Cane'nin davası bugün yeniden görüldü. Mahkeme duruşmayı 3 Eylül tarihine erteledi.
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Giydirme sanatının ustası: Christo 01.06.2020

Binaları, parkları, doğal alanları giydirmesiyle dikkat çeken ünlü sanatçı Christo, Pazar günü New York'ta hayata veda etti.

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