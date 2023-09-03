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Samsun'da sel, Giresun'da su baskını

3 Eylül 2023

Samsun'da etkili olan sağanak sele neden olurken, Giresun'da aşırı yağışlar yüzünden kent merkezinde su baskınları yaşandı.

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Türkei Wetter l Überschwemmungen in Samsun und Giresun
Fotoğraf: DHA

Giresun ve Samsun'da aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Giresun'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur gece sağanak olarak devam etti. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkisinde su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve zemin kattaki evleri su bastı. 

Sağanak yüzünden ulaşım olumsuz etkilendi
Sağanak yüzünden ulaşım olumsuz etkilendi Fotoğraf: DHA

Sağanakla yollar kısa sürede göle dönerken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Bir süre ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyruklarının yaşandığı sahil yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

Samsun'da da sabaha karşı etkili olan sağanak, sele yol açtı; birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar su ile kaplandı, araçlar yolda kaldı. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu. Atatürk Bulvarı ayrıca sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

DHA / HT, MK

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