 Samsun açıklarında batan gemide 6 kişi öldü | TÜRKİYE | DW | 07.01.2019

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TÜRKİYE

Samsun açıklarında batan gemide 6 kişi öldü

Karadeniz kıyısında batan gemide altı kişinin yaşamını yitirdiği, toplam 13 kişilik mürettebatın 7'sinin kurtarıldığı bildiriliyor.

Türkei l Rettungsaktion eines unter Panama gekennzeichneten Schiffes im türkischen Schwarzen Meer (Reuters/Demiroren News Agency/Y. Kocer)

Karadeniz kıyısındaki Samsun açıklarında tehlike sinyali veren Panama bandralı yük gemisi için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. 

Anadolu Ajansı'nın Samsun Valisi Osman Kaymak'a dayandırdığı haberine göre 13 mürettebattan 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de kurtarıldı.

DHA'ya göre kurtarma ekibi kurtarma çalışmasında iki bot, dört helikopter ve bir uçak kullandı. Geminin batma nedeni henüz tespit edilemedi.

Anadolu Ajansı'na göre mürettebat Ukrayna, Azerbaycan ve Ruslardan oluşuyor.

dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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