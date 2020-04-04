Salgın tedbirlerine son verecek ülkeler ve çıkış planları

Avusturya: Yeni tip koronvirüsün Avrupa’da ik ortaya çıktığı yer olarak nitelenen Avusturya’nın kayak beldelerinden Ischgl’de salgının tehlikesine yönelik önlemlerin çok geç alınması sert eleştirilere neden oldu. Buna karşılık Avusturya hükümeti virüsün tespit edilmesinden sonra sıkı önlemleri en hızlı biçimde hayata geçirmesiyle dikkat çekti. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bu sıkı tedbirlerin önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak yavaş yavaş kaldırılmasını hedeflediklerini açıkladı. Paskalya Bayramı’nın bitişiyle birlikte ülkede normal günlük hayata kısmi geçişin başlayacağını duyurdu. Buna göre, 14 Nisan’dan itibaren küçük dükkanlar, inşaat malzemeleri ve bahçe bitkileri satışı yapan marketler, sıkı önlemler altında kapılarını tüketiciye açmaya başlayacak. 1 Mayıs tarihinden itibaren ise diğer bütün mağazalar, alışveriş merkezleri, berber ve kuaförler de yeniden açılacak. Otel ve gastronomi sektörü, restoran ve kafeler ise en erken Mayıs ayı ortasında yeniden kapılarını açabilecek.

Avusturya Başbakanı Kurz

Öte yandan sokağa çıkmaya ilişkin kısıtlamalar ay sonuna kadar devam edecek. Okullar ise Mayıs ayı ortasına kadar kapalı kalacak. Geniş kitlelerin katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi ise Haziran ayı sonuna kadar yasak olmaya devam edecek. Bunlara paralel olarak halihazırda süpermarketlerde ve temizlik malzemesi satan mağazalarda geçerli olan, burun ve ağzı kapatan maske kullanımı 13 Nisan’dan itibaren toplu taşımada da zaruri hale geliyor. Koronanın ilk görüldüğü ve hızla yayıldığı Tirol bölgesinde ise karantina uygulamasına bazı kısıtlamalar hariç son verilmesi öngörülüyor. Tirol'de 279 beldede Paskalya Bayramı’nın son günü olan 13 Nisan'a kadar karantina geçerli. 18 Mart‘tan bu yana bölge sakinleri evlerinden dışarı çıkamıyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verdiği bilgiye göre, 8,9 milyon nüfusu olan Avusturya’da 7 Nisan itibarıyla tespit edilen koronavirüs vakası 12 bin 332, can kaybı 220.

Danimarka: Avustuya’nın ardından 5,6 milyon nüfusu olan Danimarka da koronavirüs ile mücadele amacıyla aldığı önlemleri kademeli şekilde kaldıracağını açıkladı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sağlık dairelerinin normal hayata kademeli bir dönüşü uygun ve yerinde bir geçiş olarak nitelendirdiğini duyurdu. Danimarka Başbakanı, 15 Nisan’dan itibaren önce çocuk yuvaları ile ilk okularda, 10 Mayıs’tan itibaren de orta ve üst sınıflarda öğretime yeniden başlanacağını kaydetti. Barlar, restoranlar, kafeler, masaj salonları, diskotekler ve alışveriş merkezlerinin ise kapalı kalmaya devam edeceği, on kişiden fazla kişinin toplanacağı grup halindeki buluşmalara ilişkin yasağın da süreceği bildirildi. Sınırların kapalı kalmaya devam edeceği, yurt dışı gezilerine çıkılmasının ise zaten tavsiye edilmediği bildiriliyor.

Kopenhag

Danimarka‘da şimdiye kadar 4 bin 800 SARS-CoV-2 vakası bulunurken, ülkede virüsün yol açtığı Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 190 olarak açıklandı.

Çekya: 10 milyon 600 bin nüfusu olan Çekya’da da yeni tip koronvirüs ile mücadele kapsamında alınan bazı önlemlerin kaldırılacağı duyuruldu. Hükümet dün yaptığı açıklamada, bireysel sporlar ile tenis veya golf gibi sosyal mesafenin korunabildiği disiplinlere izin verileceğini kaydetti. İlaveten hobisi olanlara malzeme satan dükkanlar ile inşaat ve metal malzemeleri satan yapı marketler ve bisiklet tamirhaneleri kapılarını tekrar açabilecek.

Vatandaşın meşgul olmasına imkan sağlayacak alanlardaki kısıtlamalar kısmen kaldırılırken, virüsten korunmaya yönelik hijyenik önlemler ise artırılıyor. Söz konusu marketler müşterilerin arasında iki metre mesafe olmasını sağlamakla ve girişlerinde dezenfektan ve tek kullanımlık eldiven bulundurmakla yükümlü. Prag hükümeti geçen ayın ortasından itibaren ülkeye giriş ve çıkışlara yasak getirdi. Hükümet, 14 Nisan’dan itibaren zaruri seyahatler için yasak uygulamasının kaldırılabileceğini duyurdu. Bu durumda işe, doktora gidilebilecek, akrabalar ziyaret edilebilecek. Ancak seyahate çıkanların dönüşte iki haftalık zaruri karantinaya girmesi şartı geçerli olacak.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Çekya’da 4 bin 822 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede söz konusu virüs yüzünden yaşanan can kaybının 78 olduğu bildiriliyor.

Norveç: Komşusu İsveç’ten farklı olarak Norveç’te hükümet koronvirüsten korunmaya yönelik önlemleri erkenden uygulamaya başladı. Şimdi ise ülkede alınan önlemlerin sonuç verdiği ve salgının kontrol altına alınabildiği duyuruldu. Sağlık Bakanı Bent Hoie, son verilere göre virüs taşıyan bir kişinin 0,7 kişiye bulaştırdığını, önlemler öncesinde bu rakamın 2,5 kişi olduğunu hatırlattı. Bu başarıya rağmen Norveç hükümeti korona önlemlerine erken son vermeyi planlamadığını duyurdu.

5,3 milyon nüfusu olan Norveç, 12 Mart'tan bu yana sıkı tedbirleri uygulamaya koydu. Sınırlar yabancı ülke vatandaşlarına kapatılırken ülkeye dönen Norveçliler iki haftalık karantinaya girmekle yükümlü. Yuva ve okullar ile kiliseler, üniversiteler ve diğer kuruluşlar, Hristiyanların en önemli bayramı olan Paskalya sonrasına kadar kapalı kalacak. Ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin uzatılıp uzatılmayacığına 8 Nisan Çarşamba günü karar verilecek.

Norveç'te son verilere göre SARS-CoV-2 tespit edilen kişi sayısı 5 bin 865. Can kaybı ise 77.

Çin: SARS-CoV-2 virüsün ilk ortaya çıktığı ve hızla yayıldığı, 23 Ocak’tan itibaren karantina uygulamasının başladığı Vuhan’da yaşam tekrar normale dönerken Çin’de yeni koronavirüs vakaları görüldüğü açıklandı. Sağlık daireleri, hafta başında 32 yeni vaka tespit edildiğini, söz konusu 32 kişinin tamanının yurt dışından dönen Çinliler olduğunu belirtti. Ülkede ilk kez can kaybı yaşanmadığını da açıklayan resmi makamlar, şimdiye kadar 81 bin 740 SARS-CoV-2 vakası tespit edildiğini açıklarken, virüsün yol açtığı hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısını da 3 bin 331 olarak duyurdu. Ancak Pekin hükümetinin ve Çin resmi makamlarının yaptığı açıklamalarda verilen sayılara şüphe ile yaklaşılıyor.

Virüsün ortaya çıktığı Vuhan kenti

Salgının en hızlı yayıldığı ve dünya ile ilişiği aylarca kesilen Vuhan’da ise önlemler gevşetiliyor. Son iki haftada sadece iki yeni vaka tespiti yapıldığı bildirilen Vuhan'dan çıkışların da serbest bırakıldığı açıklandı. Girişlerin daha önce mümkün hale geldiği bölgedeki halk sağlıklı olduğunu belgelediği takdirde bugünden itibaren seyahat edebilecek.

DW,rtr,dpa /ETO,HT

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