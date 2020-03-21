 Salgın nedeniyle kirasını ödeyemeyen kiracı evden atılamayacak | ALMANYA | DW | 21.03.2020

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ALMANYA

Salgın nedeniyle kirasını ödeyemeyen kiracı evden atılamayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya’da hükümet yeni bir yasa hazırlığına başladı. Yasa tasarısına göre koronavirüs salgını sırasında kirasını ödeyemeyen kiracıyı evsahibi evden çıkartamayacak.

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Almanya’da Adalet Bakanlığı koronavirüs salgını sonrasında yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başladı. Alman haber ajansı dpa'nın elde ettiği tasarıya göre evsahipleri koronavirüs salgını sırasında kirasını ödeyemeyen kiracıyı evden çıkartamayacak. Tasarı 1 Nisan ile 30 Eylül arasındaki kira borçlarını kapsıyor. Kiracıların kira ödeme yükümlülüğü ise temelde değişmiş olmadı.

Yeni yasa tasarısına göre salgın nedeniyle nedeniyle herhangi bir sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getiremeyen borçlular da bunun hukuki sonuçlarıyla karşılaşmayacak. Tasarıda alınan kredilerde de ödemeyi erteleme için düzenlemeler yer alıyor. Dpa'nın haberine göre pazartesi günü bakanlar kurulunun önüne gelecek olan tasarının Çarşamba günü meclisin gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

Yasa tasarısında vadelerin de bir yıl süreyle uzatılması öngörülüyor. Tasarıda ayrıca "Nisan ile Eylül 2020 arasındaki süre zarfının yeterli olmadığının belli olması halinde Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı'na vadeleri 31 Temmuz 2021'e kadar uzatma imkanı verilmiştir" deniyor.

İflas başvurusu yükümlülüğü de, iflasın Covid-19 salgınının etkilerinden kaynaklanması halinde askıya alınıyor.

Yasa tasarısına göre şirketlerin ana toplantıları internet üzerinden, bulunma zorunluluğu olmaksızın yapılabilecek. Tasarı kooperatif ve derneklerin de toplantılarını fiziksel mevcudiyet olmaksızın yapabilmesi için de kolaylaştırmalar öngörüyor.

dpa / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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