Salgın bölgelerinde yaşayanların tacize edilmesine tepki

Alman hükümeti, ülkede koronavirüsün yayıldığı Gütersloh ve Warendorf'da yaşayan insanları damgalayan tutuma tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki haftalık olağan basın toplantısında "Gütersloh ve Warendorf'daki insanların kısmen hakarete uğraması, araçların çizilmesi elbette kesinlikle kabul edilemez ve çirkin bir davranış" şeklinde konuştu. Seibert, özellikle zor zamanlarda insanların birbirine "saygı ve sempati" ile davranması gerektiğini söyledi.

Seibert, Almanya'nın her bölgesinde aniden salgının şiddetlenebileceğine dikkat çekerek herkesin böyle bir durumla karşılaşabileceğine işaret etti.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert

Başbakan Angela Merkel adına bu bölgede yaşayanlara teşekkür eden Seibert, bu bölge sakinlerinin kısıtlamalar nedeniyle yaşadığı zorluğun, Merkel'in ve bütün hükümet üyelerinin farkında olduğunu ifade etti. Bu bölgelerde yaşayanların kısıtlamalara uyarak virüsün Almanya'nın diğer bölgelerine yayılmamasına katkı sağladığını dile getirdi.

Spahn: Damgalama yanlış

Sağlık Bakanı Jens Spahn da bu bölgelerde yaşayanlara yönelik ayrımcılık yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Spahn, Funke Medya Grubu gazetelerine yaptığı açıklamada, Gütersloh ve Warendorf plakalı araçlarda bulunanlara hakaret edildiği ve araçların çizildiğini söyledi. Spahn, bu tarz "damgalamanın" yanlış olduğunu vurgulayarak virüsün her zaman için her bölgede yayılabileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Gütersloh'a bağlı Beckum kentinde Pazartesi gecesi Tönnies'de çalışanlara ait olduğu belirlenen park halindeki iki otomobilin ateşe verildiği açıklandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre Romanya plakalı otomobillerin kundaklanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Seyahat için negatif test sonucu şartı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Rheda-Wiedenbrück kentindeki Tönnies Holding'e bağlı mezbahada çalışan bin 500'den fazla kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, Gütersloh ve Warendorf'da Çarşamba gününden bu yana yeniden sosyal ve ekonomik hayata yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. 30 Haziran'a kadar sürmesi öngörülen kısıtlamalar bölgede yaşayan 640 bin kişiyi etkiliyor.

Karantina uygulanan bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alındı

Almanya'nın birçok eyaletinde ise bu iki bölgeden gelenlere konaklama yasağı veya karantina kuralları uygulanıyor. Ancak koronavirüs testi negatif olanlar bu yasak ve kurallardan muaf tutuluyor. Okulların kapanmasıyla yaz tatilinin başladığı bu bölgelerde yaşayan insanların koronavirüs testi yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturduğu belirtiliyor.

Diğer eyaletlerin aldığı önlemlere ilişkin olarak değerlendirme yapmak istemeyen hükümet sözcüsü Seibert, bu kararın eyaletlerin yetki alanında olduğunu söyledi. Seibert, bu bölgede oturanlara test yaptırma tavsiyesinde bulunarak, test sonucunun negatif çıkması halinde seyahat etme imkanlarının olacağını söyledi.

AFP/JD,HS

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