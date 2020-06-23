 Salgın bölgelerinde yaşayanların tacize edilmesine tepki | ALMANYA | DW | 26.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Salgın bölgelerinde yaşayanların tacize edilmesine tepki

Salgının yayıldığı Gütersloh ve Warendorf bölgelerinde yaşayanların taciz edilmesine Alman hükümeti tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü, tutumu "çirkin" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın Gütersloh kentinde yeniden karantina uygulaması başladı

Almanya'nın Gütersloh kentinde yeniden karantina uygulaması başladı

Alman hükümeti, ülkede koronavirüsün yayıldığı Gütersloh ve Warendorf'da yaşayan insanları damgalayan tutuma tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki haftalık olağan basın toplantısında "Gütersloh ve Warendorf'daki insanların kısmen hakarete uğraması, araçların çizilmesi elbette kesinlikle kabul edilemez ve çirkin bir davranış" şeklinde konuştu. Seibert, özellikle zor zamanlarda insanların birbirine "saygı ve sempati" ile davranması gerektiğini söyledi.

Seibert, Almanya'nın her bölgesinde aniden salgının şiddetlenebileceğine dikkat çekerek herkesin böyle bir durumla karşılaşabileceğine işaret etti.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert

Başbakan Angela Merkel adına bu bölgede yaşayanlara teşekkür eden Seibert, bu bölge sakinlerinin kısıtlamalar nedeniyle yaşadığı zorluğun, Merkel'in ve bütün hükümet üyelerinin farkında olduğunu ifade etti. Bu bölgelerde yaşayanların kısıtlamalara uyarak virüsün Almanya'nın diğer bölgelerine yayılmamasına katkı sağladığını dile getirdi. 

Spahn: Damgalama yanlış

Sağlık Bakanı Jens Spahn da bu bölgelerde yaşayanlara yönelik ayrımcılık yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Spahn, Funke Medya Grubu gazetelerine yaptığı açıklamada, Gütersloh ve Warendorf plakalı araçlarda bulunanlara hakaret edildiği ve araçların çizildiğini söyledi. Spahn, bu tarz "damgalamanın" yanlış olduğunu vurgulayarak virüsün her zaman için her bölgede yayılabileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Gütersloh'a bağlı Beckum kentinde Pazartesi gecesi Tönnies'de çalışanlara ait olduğu belirlenen park halindeki iki otomobilin ateşe verildiği açıklandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre Romanya plakalı otomobillerin kundaklanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Seyahat için negatif test sonucu şartı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Rheda-Wiedenbrück kentindeki Tönnies Holding'e bağlı mezbahada çalışan bin 500'den fazla kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, Gütersloh ve Warendorf'da Çarşamba gününden bu yana yeniden sosyal ve ekonomik hayata yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. 30 Haziran'a kadar sürmesi öngörülen kısıtlamalar bölgede yaşayan 640 bin kişiyi etkiliyor.

Karantina uygulanan bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alındı

Karantina uygulanan bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alındı

Almanya'nın birçok eyaletinde ise bu iki bölgeden gelenlere konaklama yasağı veya karantina kuralları uygulanıyor. Ancak koronavirüs testi negatif olanlar bu yasak ve kurallardan muaf tutuluyor. Okulların kapanmasıyla yaz tatilinin başladığı bu bölgelerde yaşayan insanların koronavirüs testi yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturduğu belirtiliyor.

Diğer eyaletlerin aldığı önlemlere ilişkin olarak değerlendirme yapmak istemeyen hükümet sözcüsü Seibert, bu kararın eyaletlerin yetki alanında olduğunu söyledi.  Seibert, bu bölgede oturanlara test yaptırma tavsiyesinde bulunarak, test sonucunun negatif çıkması halinde seyahat etme imkanlarının olacağını söyledi.

AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanların yüzde 87'si tatil kararını verdi

Almanya'da yapılan son anketlere göre vatandaşların yüzde 87'si tatil kararını vermiş durumda. Yüzde 51 evde kalmaya karar verirken yüzde 17'lik kesim Avrupa ülkelerine gitmeyi düşünüyor. (26.06.2020)  

Alman virologdan ikinci dalga uyarısı

Almanya’nın önde gelen virologlarından Prof.Dr. Christian Drosten, “İki ay içerisinde büyük bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz” diyerek ikinci bir dalgaya karşı uyardı. (23.06.2020)  

Gütersloh: Vaka sayısı artınca sert tedbirlere dönüldü

Almanya'da bir mezbahada tespit edilen vakaların artmaya devam etmesi üzerine mezbahanın bulunduğu Gütersloh kentinde salgınla mücadelede sert tedbirlere dönüş kararı alındı. (23.06.2020)  

Almanya’da bulaştırma katsayısında düşüş

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) bir mezbahadaki vaka artışları nedeniyle yükselen bulaştırma katsayısının 2,02’ye indiğini açıkladı. Gütersloh ve Warendorf'ta sert tedbirler yürürlükte. (24.06.2020)  

Benzer içerik

Deutschland Rheda-Wiedenbrück | Tönnies | Corona-Ausbruch

Gütersloh: Vaka sayısı artınca sert tedbirlere dönüldü 23.06.2020

Almanya'da bir mezbahada tespit edilen vakaların artmaya devam etmesi üzerine mezbahanın bulunduğu Gütersloh kentinde salgınla mücadelede sert tedbirlere dönüş kararı alındı.

Deutschland | Coronavirus | Fußgängerzone in Dortmund

Bulaştırma katsayısında iki kattan fazla artış 22.06.2020

Almanya'da başta bir mezbaha olmak üzere koronavirüs vakalarındaki bölgesel patlamalar ülke genelindeki katsayıya da yansıdı. Bulaştırma katsayısı 0.89'dan 2,03'e yükseldi.

Deutschland Verl | Tönnies | Corona-Ausbruch

Almanya’da bulaştırma katsayısında düşüş 24.06.2020

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) bir mezbahadaki vaka artışları nedeniyle yükselen bulaştırma katsayısının 2,02’ye indiğini açıkladı. Gütersloh ve Warendorf'ta sert tedbirler yürürlükte.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'da Hristiyanların oranı yüzde 55'e geriledi

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerini terk edenlerin sayısı rekor düzeye ulaştı. 2019 yılında 543 bin kişi kiliselerden kaydını sildirirken ülkede Hristiyanların oranı yüzde 55'e geriledi.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    