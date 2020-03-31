Salgının hızlanmasında hiç belirti göstermeyenlerin de rolü var

Koronavirüsün yayılmasında hastalığın bulaştığı ancak herhangi bir belirti göstermeyen kişilerin etkili olduğuna dair yeni bir araştırma yapıldı. Singapur’da yapılan ve ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, koronavirüs enfeksiyonlarının yüzde 10’u virüsün bulaştığı ancak hastalığa dair hiç belirti göstermeyen kişiler aracılığıyla yayıldı.

Araştırma Ocak ayından Mart ayına kadar Singapur’da görülen 157’si hiç seyahat etmemiş 243 vakaya yoğunlaşıyor. Uzmanlar, "semptom–öncesi" denilen kişilerin yedi farklı hastalık kümesinde enfeksiyonun yayılmasını tetiklediğini tespit etti. Bu kişilerin bulaştırdığı enfeksiyon ülkede yerel düzeyde ortaya çıkan vakaların yüzde 6’sını oluşturuyor.

ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi daha önceki uyarılarını revize ederek, belirti göstersin ya da göstermesin herkesin taşıyıcı olabileceğini vurguladı.

Sosyal mesafe uyarısı

Sosyal mesafeyi korumanın bu nedenle önemli olduğunun altını çiziliyor. Koronavirüsle ilgili araştırmalarda bulunan Teksas Üniversitesi’nden Lauren Ancel Meyers, "Oldukça sağlıklı görünen insanlarla teması azaltma konusunda son derece titiz olmalısınız" diyor.

Araştırmacılar semptom göstermeyen kişiler dışında, semptom gösteren ve hastalanan ancak daha sonra iyileşen kişilerin virüsü ne kadar yayabileceğini de araştırıyor.

Meyers virüsü yayma potansiyeli olan bu her iki hasta türünden kaynaklanan kaç yeni vaka ortaya çıktığının şuan belirsiz olduğunu söyledi.

Virüsün ilk tespit edildiği Çin’in Hubei eyaletinde daha önce yapılan bir araştırma da bulaşmaların yüzde 10’unun hastalar semptom göstermeden önce gerçekleşmiş olabileceğini savunuyordu.

Küresel salgının ilk aylarında sağlık uzmanları yayılmanın çoğunun virüsü kapmış olan insanların hapşırmaları ve öksürükleri sonucu meydana geldiğini savunuyordu.



AP/GY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe