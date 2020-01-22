Salgının ardından egzotik hayvan satışına yasak talebi

Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi. Virüsün muhtemel kaynağının Vuhan’daki hayvan pazarı olduğunun düşünülmesi nedeniyle yabani ve egzotik hayvan ticareti ile tüketiminin yasaklanması yönünde talepler artıyor.

Bir diğer Corona virüsü olan SARS’ın da Çin’in Guangzhou kentinde yabani hayvan tüketimi ile bağlantısı olduğunun ortaya çıkmasına rağmen, benzer bir olayın yaşanması nedeniyle tepkiler artıyor.

Çin Tarım Bakanlığı hafta başında yabani hayvan ticaretine yönelik kontrollerin sıkılaştırılması talimatını verdi.

WCS: Tüm yabani hayvan pazarları kapatılsın

New York merkezli Doğal Hayatı Koruma Derneği (WCS) ise sadece Çin’de değil dünya genelinde yabani hayvan satışı yapılan tüm pazarların kapatılması çağrısı yaptı.

Zoonoz yani hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalık bulunuyor. Bunların hepsi yabani hayvan eti tüketimiyle bağlantılı olmasa da uzmanlar yabani hayvan pazarlarının farklı virüslerin bulaşma ve bu virüslerin mutasyona uğrama şansını artırdığına dikkat çekiyor.

Doğal Hayatı Koruma Derneği sağlık programı müdürü Christian Walzer, “Bu pazarlar var olmaya devam ettikçe, insanlar yasadışı ve kontrolsüz şekilde yaban hayvan tükettikçe, toplum gelecekte olası daha ölümcül yeni virüsler ve salgınlarla karşı karşıya kalmaya devam edecek” diye konuştu.

Çin’de 2002-2003 yıllarında yaşanan SARS salgını yarasa ve kedi benzeri bir hayvan olan misk kedisinin de aralarında olduğu birçok hayvan ile ilişkilendiriliyor. Salgın sırasında 8 binden fazla kişi hastalığa yakalanmış ve bunlardan yaklaşık 800’ü hayatını kaybetmişti.

"Yeni virüs büyük olasılıkla bir memeliden geçti”

Bilimsel araştırma ve salgın önleme konusunda çalışmalar yürüten Ecohealth Alliance’tan epidemiyoloji uzmanı Jon Epstein, bilim insanlarının yeni virüsün de yarasalarla bağlantısı olduğundan şüphelendiğini, ancak bunun henüz kanıtlanmadığını kaydetti. Epstein, insanlara bulaşmadan önce virüsün memeli bir hayvana bulaşmış olmasının olası olduğunu söyledi.

Virüsün yılandan bulaştığı yönünde basında çıkan spekülasyonları değerlendiren Epstein, “Yılanların virüsle bağlantısı olduğu yönünde inandırıcı bir kanıt yok” diye konuştu. Olası hayvanlar arasında Vuhan’daki pazarda satılan porsuk, sıçan ve rakun köpeği gibi hayvanların ismi geçiyor.

Vuhan‘daki pazarda bulunan bir satıcıya ait listenin internette dolaşan fotoğrafında, burada 110’dan fazla farklı yabani hayvan türünün satıldığı görülüyor.

Ölü sayısı 41’e yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin 39’ü Hubei, biri Hebei ve biri Heilongjiang eyaletinden. Virüse yakalandığı kesinleşen hasta sayısının ise 1287 olduğu açıklandı. Ölenlerin büyük bölümünün 50 yaşın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Ulaşım yasağı gelen kent sayısı 18’e yükseldi

Cumartesi günü ulaşım yasağı uygulanan kentlere beş yeni kent daha eklendi ve toplam sayı 18’e yükseldi. Böylece ulaşım yasağından etkilenenlerin sayısı yaklaşık 56 milyona ulaştı.

AP,dpa,AFP/BW,EC

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