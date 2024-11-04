Saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Hilmi Şen öldü

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve beraberindekiler TOKİ konutları bölgesinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Belediye Başkanı Hilmi Şen, makam şoförü Mikail Çelikkol ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

Saldırının ardından yakalanan saldırganın Hilmi Şen'in akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi önünde yaptığı açıklamada 50 yaşındaki Şen ve 40 yaşındaki Çelikkol'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdini açıkladı.

Makas, 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğünü belirterek, "Hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. Bütün insanlarımızı itidale davet ediyoruz. Adli tahkikat başlamıştır" dedi.

Mansur Yavaş'tan mesaj

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Şen ve Çelikkol için başsağlığı mesajı paylaştı. Yavaş, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un uğradıkları saldırıda hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

ANKA/KA,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?