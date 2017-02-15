Saldırıların 20'nci yıldönümü: ABD 11 Eylül'ü anıyor

11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümü dolayısıyla New York'ta düzenlenen törene ABD Başkanı Joe Biden da katıldı. Saldırı sonucu yıkılan ve "İkiz Kuleler" olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu Ground Zero'da gerçekleştirilen tören, 20 yıl önce ilk saldırının düzenlendiği saat olan 08.46'da başladı. Törende, ulusal marşın söylenmesi ve kurbanların anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından saldırılarda hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişinin isimleri okundu.

Törene Başkan Biden'ın yanı sıra eşi Jill Biden, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile saldırıda yaşamlarını yitirenlerin yakınları ve saldırıdan kurtulanlar katıldı.

ABD Başkanı Biden, anma etkinlikleri kapsamında, 11 Eylül saldırılarında kaçırılan uçakların çarptığı üç yeri de ziyaret edecek.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınları New York'ta 11 Eylül anıtı önünde düzenlenen törene katıldı

Biden New York'taki anma töreninin ardından Pensilvanya eyaletine geçecek. Biden, kaçırılan uçaklardan birinin başka bir hedefi vuracakken yolcularca engel olunup düşürüldüğü tarladaki etkinliğe katılacak. Biden ardından da ABD ordusunun sembolü Pentagon'daki anma törenine katılmak için Washington'a dönecek.

"Birlik bizim en büyük gücümüz"

Biden'ın katıldığı anma törenlerinde konuşma yapması öngörülmüyor. Ancak Beyaz Saray, Cuma akşamı ABD Başkanı'nın 11 Eylül'ün 20'nci yıldönümü vesilesiyle yaptığı bir konuşmanın görüntüsünü yayınladı.

Konuşmasında saldırıların ardından ABD'de "gerçek bir ulusal birlik duygusunun" ortaya çıktığını söyleyen Biden, "Bana göre 11 Eylül'den alınan esas ders şu: Birlik bizim en büyük gücümüz" dedi.

11 Eylül saldırılarının 20'nci yıldönümünde dün New York Menkul Kıymetler Borsası'nda anma töreni düzenlendi

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri geçen ay ABD Başkanı'na bir mektup göndererek saldırılarda bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda Biden'dan 20'nci yıl anma törenlerine katılmamasını istemişti. Ailelerin iddiasına göre, söz konusu gizli belgeler 11 Eylül saldırılarına Suudi Arabistan liderlerince destek verildiğini ortaya koyuyor.

Biden ailelerin talebi üzerine saldırılarla ilgili FBI soruşturması belgelerinin yeniden gözden geçirilip kamuoyuna açıklanıp açıklanamayacağına karar verilmesi için Adalet Bakanlığına talimat vermişti.

Saldırıların 20'nci yıl dönümü

Bundan tam 20 yıl öncesine kadar 11 Eylül sadece bir tarihti. Ancak 11 Eylül 2001'de ABD'de yaşananlardan sonra bu tarih artık terör, savaş ve siyaset üçgeninde yeni bir dönemin başlangıcına işaret edecekti.

11 Eylül 2001'de düzenlenen dört saldırıdan ikisi Dünya Ticaret Merkezi'ni hedef almıştı

Usame bin Ladin liderliğindeki El Kaide örgütünün kaçırdığı dört yolcu uçağıyla gerçekleştirdiği intihar saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıların ardından ABD'nin "teröre karşı açtığı savaş" sonucu ABD birlikleri 2001'de Afganistan'a, 2003'te ise Irak'a girmişti. ABD'nin Irak misyonu, terör örgütü IŞİD'in kurulmasına yol açan en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

11 Eylül saldırılarının 20'nci yıl dönümü de Amerikan güçlerinin 2001'de girdiği Afganistan'dan tamamen çekilmesinden günler sonrasına denk geldi. ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da kontrol, El Kaide'nin geçmişte 11 Eylül saldırılarını düzenleyebilecek kadar güçlenmesine zemin hazırlayan Taliban'ın eline geçti.

DW,rtr,AP,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe